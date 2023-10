Lo sfogo di Piero Armenti a Foggia: "Rapinato da un parcheggiatore abusivo"

“Sappiamo che Foggia è fatta di gente per bene però fa male vedere una cosa del genere” : è amaro lo sfogo di Piero Armenti. Noto per la sua pagina “Il mio viaggio a New York” da oltre 3 milioni di follower, l’imprenditore è stato vittima di una tentata rapina – con tanto di estorsione - e ha ripercorso quanto accaduto con una serie di post sui social.

Domenica mattina. Reduce dalla visita a Vieste, Piero Armenti si è diretto con la famiglia verso Foggia con l’obiettivo di realizzare un video turistico: “Amici volevo andare a Foggia per fare un video turistico su questa città di cui purtroppo si parla male. Volevo ovviamente mostrare i lati positivi di Foggia, ma è stato impossibile” . Ma qualcosa è andato subito storto: “Appena arrivati mio padre ha parcheggiato sulle strisce blu (di domenica non sono a pagamento) e un parcheggiatore abusivo si è avvicinato per chiedere due euro, mio padre gliene ha dati tre per aiutarlo, ma mentre prendeva i soldi dal borsello gli è scomparso il cellulare” . Ma non è tutto.

Dopo aver provato a cercarlo in auto, il padre di Piero Armenti ha capito di essere vittima di un furto. Il parcheggiatore abusivo non ha mollato, complice il doppio fine: “Il parcheggiatore gli ha detto che se gli dava un "regalo", cioé una cosa di soldi, glielo ritrovava lui. A quel punto mio padre ha perso la pazienza e ha iniziato a fare la voce grossa, fino a quando il parcheggiatore spaventato dalla minaccia dei carabinieri, e da me che facevo il video, è andato a recuperarlo. Era nascosto dietro la ruota di un'auto” . Una volta recuperato il cellulare, Piero Armenti e famiglia hanno lasciato la città per dirigersi a San Giovanni Rotondo, anche perché preoccupati per la loro incolumità.