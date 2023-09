Rave e muezzin, pronto un esposto

Stanno raccogliendo firme e presenteranno un esposto perchè dopo mesi di notti insonni stanno «perdendo la pazienza e la salute». Sono i residenti che vivono intorno al parco Martesana, costretti a convivere dal lunedì alla domenica con tornei, grigliate e feste abusive che vanno avanti fino alle 4 di notte. «La situazione è peggiorata, le autorità non intervengono e questi gruppi si sentono autorizzati a fare baldoria fino a notte fonda e insultare chi prova a lamentarsi - protestano i cittadini -. Una volta c`erano prevalentemente gruppi di sudamericani, ora anche indiani, musulmani che all`alba pronunciano le preghiere al microfono». L`assessore alla Sicurezza Marco Granelli un paio di giorni fa su Facebook riferiva che nella notte tra venerdì e sabato «sono stati effettuati controlli specifici sugli autonegozi intorno al parco Martesana, per quello che si mette all`ingresso di via Rancati sono state individuate diverse irregolarità ed è stato sequestrato» (nella foto). Ma altri hanno distribuito alcol e musica a tutto volume già il giorno dopo. E i residenti segnalano che «in via Valtorta ce n`è uno adiacente all`ospedale San Raffaele aperto fino alle 8, i turnisti trovano gente ubriaca a terra a quell`ora».