Reagisce a una rapina: 30enne accoltellato nelle vie del centro, paura a Cagliari

Che il centro storico di Cagliari sia divenuto oramai da tempo luogo privilegiato della cosiddetta "mala movida" e tendenzialmente nelle mani di teppistelli e spacciatori è purtroppo cosa risaputa in città: tanto che nella centrale piazza del Carmine è quotidianamente in servizio una camionetta di polizia o carabinieri per vegliare sulla sicurezza dei residenti e dei numerosissimi turisti che affollano le strade dei quartieri storici. Senza dimenticare il grave episodio di aggressione avvenuto ai danni di alcuni agenti impegnati in un'operazione di controllo antidroga lo scorso mese di marzo.

Ma il fatto avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno, con una rapina finita nel sangue, fa crescere ulteriormente la paura tra i cittadini. Vittima una coppia di giovani di circa 30 anni, che stava camminando per le strade della Marina, uno dei quattro quartieri storici del capoluogo sardo. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, ci sarebbe stato un primo incontro tra i due ragazzi e un gruppetto di algerini, coi quali sarebbe nata una discussione.

Tutto sembrava essersi concluso lì, ma quando i nordafricani hanno incrociato nuovamente la strada della coppia all'altezza della chiesa di Sant'Eulalia la situazione sarebbe degenerata rapidamente. In sei hanno circondato i due giovani, per poi scagliarsi contro il ragazzo, che aveva avuto l'ardire di reagire al tentativo di rapina: la vittima è stata pestata dalla gang di algerini, e uno di questi lo ha anche accoltellato tra il gluteo e la coscia, prima di allontanarsi col cellulare e il portafoglio di sua proprietà.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine: gli uomini in divisa hanno raccolto la testimonianza delle vittime, dando il via immediatamente alla ricerca dei responsabili, mentre il 30enne è finito all'ospedale, ricevendo una prognosi di 7 giorni a causa della ferita riportata durante l'aggressione.

Gli uomini in divisa sono riusciti a intercettare fin da subito uno degli algerini: per il 18enne, in carcere in attesa dell'udienza di convalida, l'accusa è quella di rapina aggravata e lesioni personali. Si cercano ancora i cinque complici dello straniero, ma gli inquirenti sperano di riuscire a ottenere qualche informazione in più grazie ai filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo della rapina.

L'approfondimento delle indagini ha permesso agli uomini della Squadra Volanti, in collaborazione coi carabinieri di Cagliari, di trovare dei legami tra l'episodio di sabato notte e altri simili di violenza, con rapine e scippi, avvenuti sempre per le strade della Marina ma anche in piazza Matteotti e a bordo di mezzi pubblici.