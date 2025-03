"Regala un Sogno" di SuperEnalotto, 17 vincite non riscosse in Lombardia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si cercano in 8 province della Lombardia – Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese – i 17 fortunati vincitori per ritirare premi da 10.000 euro ciascuno vinti giocando sia online che nei punti di vendita Sisal, in occasione dell’iniziativa speciale “Regala un Sogno” di SuperEnalotto SuperStar.

L’iniziativa, lanciata a dicembre 2024 con 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024), ha previsto l’assegnazione di 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno per un totale di ben 10 milioni di euro.

Qual è l’identikit dei giocatori lombardi che hanno partecipato a questa iniziativa speciale? Perlopiù uomini, baby boomer e quasi tutti ancora indecisi su che sogno realizzare grazie a questa vincita, fatta eccezione per chi ha invece già le idee chiare: fare i lavori in casa o sorseggiare un buon champagne per festeggiare. La maggior parte ha inoltre raccontato a Sisal di avere una propria ritualità nel giocare la schedina, una sorta di appuntamento tutto per sé, che però a fronte della vincita diventa subito momento di gioia da condividere con i parenti. E poi la curiosità… Dove hanno custodito la loro ricevuta vincente? La casa resta il luogo preferito subito dopo il portafoglio.



Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 17, 19, 20 o, 21 marzo, in base alla data del concorso giocato. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori si ricorda di verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Queste le località delle vincite in attesa di riscossione, in base alla data del concorso giocato.

Estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024 – sono 4 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 17 marzo 2025

4 VINCITE IN LOMBARDIA

Santa Maria Della Versa (PV) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Crispi, 68

Chiesa in Valmalenco (SO) – P.d.V. Sisal Bar Bucaneve situato in Via Roma, 128

Melegnano (MI) – P.d.V. Sisal Tabacchi Oscar di Dong situato in P.zza Matteotti, 9

Tradate (VA) – P.d.V. Sisal Cartoleria La Rondine situato in Via V. Veneto, 22



Estrazione n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024 – sono 2 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 19 marzo 2025

2 VINCITE IN LOMBARDIA

Sesto San Giovanni (MI) – P.d.V. Sisal Tabacchi di Matteucci Danilo situato in V.le Fratelli Casiraghi, 97

Desenzano del Garda (BS) – P.d.V. Sisal Parmigiani Gloria situato in Via Garibaldi, 146



Estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 – sono 4 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 20 marzo 2025

4 VINCITE IN LOMBARDIA

Corsico (MI) – P.d.V. Sisal Giochi e Tabacchi situato in Viale dell’Industria, 4/A

Carugate (MI) – P.d.V Sisal Bar Tabaccheria Agata situato in Via Monte Grappa, 12

Trescore Cremasco (CR) – P.d.V. Sisal Bar Tabaccheria Padovani situato in Via De Gasperi, 25

Milano (MI) – P.d.V. Sisal Bar Break Off Sport situate in Via Arsia, 7

Estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 – sono 7 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 21 marzo 2025

7 VINCITE IN LOMBARDIA

Bergamo (BG) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Santa Caterina, 51

Almè (BG) – P.d.V. Sisal La Campana di Vetro situato in V.le Locatelli, 42

Albino (BG) – P.d.V. Sisal Bar Jolly situato in Via Provinciale, 85

Vertola (BG) – P.d.V. Sisal Bar Number One situate in P.zza San Marco, 10

Lomello (PV) – P.d.V. Sisal Bar Derby situato in P.

zza Repubblica, 37Ternate (VA) – P.d.V. Sisal Ristorante Bar Chalet situato in Via Milano, 22Sant’Angelo Lodigiano (LO) – P.d.V. Sisal Bar Il Sogno situato in Viale Trento Trieste, SNCSito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/