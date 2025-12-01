Assalto a un portavalori in Calabria: rubati due milioni

Una rapina preparata nei dettagli ha paralizzato all’alba l’A2, nel tratto tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, dove un commando ha preso di mira un mezzo portavalori della società Sicurtransport che trasportava ingenti somme di denaro. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6.30 i banditi hanno organizzato un vero e proprio sbarramento in galleria, isolando il furgone blindato e impossibilitando ogni via di fuga.

Il blocco in autostrada e l’azione della banda

Gli assalitori hanno utilizzato più automobili, piazzate di traverso sulla carreggiata e incendiate subito dopo per creare una barriera invalicabile. Sull’asfalto, inoltre, hanno disseminato chiodi per evitare che il portavalori potesse tentare la fuga. I vigilantes a bordo del mezzo non risultano feriti, anche se durante l’azione sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

A intervenire per primi sono stati i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia di Stato, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a ripristinare la viabilità. Le modalità dell’assalto indicano un’operazione pianificata con cura e messa in atto con rapidità.

Il bottino: due milioni di euro

Dalle prime stime, il colpo avrebbe fruttato alla banda circa due milioni di euro. Il mezzo Sicurtransport è stato fermato nel tratto interno della galleria, circostanza che ha reso più complesso l’intervento delle forze dell’ordine e facilitato la fuga dei criminali.

Traffico paralizzato e viabilità deviata

L’impatto sulla circolazione è stato immediato: per le auto è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con successivo rientro a Bagnara, mentre i mezzi pesanti sono stati temporaneamente concentrati nell’area di Campo Calabro. Il traffico è rimasto rallentato per diverse ore, mentre le squadre operative procedevano allo sgombero dei veicoli incendiati e alla messa in sicurezza della galleria.

Indagini in corso

La polizia sta lavorando per individuare i responsabili, analizzando i resti dei veicoli incendiati e raccogliendo elementi utili nelle aree circostanti.

Al momento non emergono dettagli ulteriori sulla fuga della banda, né sul mezzo utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. L’assalto, avvenuto in un tratto autostradale particolarmente delicato, conferma il livello di organizzazione e la determinazione del gruppo entrato in azione. Le autorità stanno vagliando ogni pista investigativa.