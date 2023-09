Reggio Emilia, ragazza non vuole aprire profilo Onlyfans: amici la riempiono di botte

Una storia incredibile quella che arriva da Reggio Emilia, dove una ragazza di vent'anni è stata aggredita da due suoi conoscenti dopo essersi rifiutata di aprire un profilo Onlyfans insieme a loro. Subito dopo l'episodio, la vittima si è confidata con i suoi familiari e il caso è stato riferito alle forze dell'ordine, che hanno raccolto la denuncia presentata dalla giovane.

Cosa è successo

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, la vittima, una ragazza reggiana di vent'anni, si trovava insieme ai suoi due amici, coi quali stava trascorrendo la serata. Il gruppo era in un parco quando sarebbe avvenuta l'aggressione, scaturita, pare, dopo che la giovane si è rifiutata di aprire un profilo Onlyfans con i due ragazzi. Uno degli amici l'avrebbe afferrata al collo senza motivo, stringendo tanto forte da mozzarle il fiato. L'altro, invece, l'avrebbe colpita con uno schiaffo. Motivo dell'irritazione di quest'ultimo, il fatto che la ventenne avesse detto, scherzando, che avrebbe preferito prendere il velo e farsi suora.

Subito dopo l'aggressione la giovane, molto turbata, ha chiesto di essere accompagnata a casa e una volta varcata la soglia della propria abitazione e crollata in un pianto disperato, spaventando i genitori. Questi ultimi sono riusciti a farla parlare, così il giorno successivo la famiglia si è presentata in questura per sporgere formale denuncia.

Le indagini e la denuncia

I carabinieri di Campagnola Emilia hanno raccolto la testimonianza della giovane, avviato le indagini e poi provveduto a denunciare i due respondsabili, risultati essere due ventiquattrenni, uno di Reggio Emilia, l'altro del matovano. Nei loro confronti è scattata l'accusa di percosse.

Le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti, infatti, intendono scoprire se vi siano ulteriori dettagli per fare luce sulla vicenda. L'attività investigativa è affidata al procuratore capo Paci. Sarà fondamentale chiarire cosa possa aver portato alla brutale aggressione. La ragazza, come abbiamo detto, ha parlato di OnlyFans, piattaforma su cui è possibile postare contenuti espliciti e farsi pagare anche abbonamenti da chi viene ad assistere. I giovani avrebbe voluto che lei aprisse un profilo insieme a loro, ma la vittima si sarebbe rifiutata. Tanto sarebbe bastato per far scattare la furia dei due ragazzi.