"Mandami una foto nuda...". Le richieste hard del mago

Va dal cartomante per risolvere pene d’amore e finisce sotto ricatto hard. È quando accaduto a una donna di Latina che ha finito per denunciare il mago che ora è stato rinviato a giudizio. Il reato ipotizzato, oltre a quello di tentata estorsione, è revenge porn.

Dal cartomante per i problemi col marito

Come racconta

, una 46enne si è rivolta al cartomante nella speranza di poter risolvere i problemi in seno al matrimonio. Infatti la donna era sul punto di separarsi dal marito e sperava che, grazie all’intercessione del mago, cambiasse qualcosa. Quando ha contattato il cartomante per un consulto la donna era disperata. Il cartomante s’è detto disposto ad aiutare la donna ma in cambio chiedeva di essere pagato con ricariche da 30 euro. Dopo qualche settimana è però scattato il ricatto hard. “

Vuoi tornare da lui? Allora: mi devi mandare una tua foto nuda con nove candele rosse accese. Serve aspettare... e vedrai

”. La donna, credendo nella possibilità data dal rito propiziatorio, ha inviato una foto senza veli al cartomante. Questi ha poi continuato a chiedere soldi fino a quando è arrivata la richiesta fatale: 450 euro oppure l’immagine di lei senza veli sarebbe stata inviata al marito e agli altri familiari della donna, oltre che al datore di lavoro della stessa.