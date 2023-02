"Ricordati di amare". I post al figlio, poi Alessandra muore di tumore

" Tua mamma per sempre ". È così che Alessandra Tocco, 36 anni, originaria di Pescara ma residente a Civitella Casanova (Mantova), firmava i post sui social dedicati al figlioletto Marco da quando, a novembre del 2021, aveva scoperto di avere un tumore all'intestino. Il "mostro" se l'è portata via nella notte tra sabato e domenica, dopo una lunga ed estenuante battaglia. Per il suo funerale, ieri pomeriggio, ha voluto rose rosse e girasoli. Le ultime parole sono state per il suo adorato bambino di 11 anni: " La verità non vince sempre, ma tu con quella nel cuore devi vivere e camminare sempre. Dì sempre ciò che pensi anche se ne pagherai le conseguenze ".

"Non ti lascerò vincere"

Alessandra non ha mai smesso di lottare: " Non ti lascerò vincere perché ho un figlio da difendere ", scriveva su Facebook rivolgendosi a quel male terribile che l'aveva colta di soppiatto un giorno uggioso di fine autunno. Fino all'ultimo si è mostrata sui social bellissima e sorridente come non mai, forse nel tentativo di dissimulare la sofferenza agli occhi degli altri. Soffriva per il dolore, ma soprattutto per il piccolo Marco, il figlio che da 11 anni era diventato il baricentro della sua vita. Sapeva che, prima o poi, la malattia li avrebbe divisi. Negli ultimi mesi, da quando era stata ricoverata in ospedale, il bambino era andato a vivere col padre: " Odio mostrarmi sofferente ai tuoi occhi dolci e puri . - spiegava - Mi chiedi ogni giorno la verità, ma purtroppo non posso dirtela, ti sto proteggendo ".

I post per il figlio

Nonostante fosse stremata dal dolore, Alessandra ha continuato a disseminare sui social pillole di saggezza e messaggi di speranza per il figlioletto. " Vorrei poterti dire che va tutto bene e che tutto sarà semplice. - gli aveva scritto in un post del 3 settembre scorso - Invece, figlio mio, devo dirti che non sarà così. Ti dico che le cose te le dovrai guadagnare. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà. Che dovrai voler bene alle persone che ti cammineranno a fianco, ma scegli sempre bene a chi dare le spalle perché 'fidarsi' è facile tanto quanto restare feriti. Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe e piene di gioie, ma pur augurandoti con il cuore che tu possa raggiungerle tutte, ti dico che a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di 'volare'. Ci saranno persone che sceglierai di tenerti vicino, che chiamerai 'amici'. Saranno loro a darti coraggio e forza quando lo perderai, ad asciugarti le lacrime e a condividere con te gioie ".

"Tua mamma per sempre"