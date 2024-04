Prima la rissa poi gli spari: ferita per sbaglio una ragazza

Una rissa tra stranieri poi un colpo di pistola che ha finito per colpire una ragazza di 19 anni, seduta al tavolino di un bar ed estranea alla contesa. È quanto accaduto ieri sera a Sezze, in provincia di Latina. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

La rissa per futili motivi e poi la vendetta

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica a Sezze, in una zona chiamata Ferro di Cavallo. Come spiega Latina Oggi, attorno all’ 1 di notte, due ragazzi stranieri hanno iniziato a litigare. Dalle parole si è passati ben presto alle mani con il diverbio trasformato in rissa. I contendenti sono stati divisi e la cosa sembrava essere finita lì, con uno dei due che si allontanava mentre l’altro si è seduto con diversi amici al Central Park, un bar della zona. Ma il peggio doveva ancora venire. Lo straniero che s’è allontanato, infatti, stava covando una vendetta contro il rivale. Poco dopo lo straniero si è portato nuovamente nei pressi del bar, ma stavolta armato di pistola. Ha esploso un colpo probabilmente con l’intento di colpire il rivale con cui s’era azzuffato poco prima. Ma il proiettile ha invece colpito alla gamba una ragazza di 19 anni che si trovava sulla traiettoria. Sul posto si sono portati il 188 e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’autore della sparatoria. La ragazza è stata invece operata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione.

Il sindaco: "Fatto grave, confidiamo nelle forze dell’ordine"