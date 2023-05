Roma, 35enne muore in crociera: aveva appena chiesto alla compagna di sposarlo

Mancavano solo due ore per l’attracco a Civitavecchia, un ritorno sulla terraferma che preannunciava gioie e progetti per Silvio Maisti e Valeria Triolo, la coppia che si era promessa amore eterno nel corso di una crociera da sogno. Quei propositi, che dovevano culminare nel matrimonio, sono stati spezzati dalla morte improvvisa dell’uomo, 35 anni, che è stato fulminato da un malore mentre era in cabina con la sua compagna.

La promessa di matrimonio sulla nave

La coppia, che conviveva già da tempo dopo la nascita del figlio, era pronta a fare il grande passo e Silvio aveva prenotato una crociera nel Mediterraneo coinvolgendo anche le famiglie di entrambi. A sorpresa, il 35enne ha inscenato davanti a decine di passeggeri la tradizionale richiesta di matrimonio alla futura sposa. Sul palco della nave l’aveva fatta chiamare dallo speaker e, in ginocchio, le aveva donato l’anello della promessa. Un momento commovente, vissuto in totale spensieratezza con le due famiglie e il loro bambino.

La storia d’amore

Silvio e Valeria si erano conosciuti in provincia di Roma, tra Valmontone, Cave e Zagarolo, e presto è scoppiato l’amore. L’arrivo di un figlio, poi, aveva saldato ancora di più quel legame. I due sono andati a vivere insieme attendendo il momento giusto per convolare a nozze. Il 35enne aveva deciso di chiedere alla compagna di sposarlo e, con la complicità dei parenti, si era preoccupato di farlo in grande stile. Il colpo ad effetto sul palco della nave da crociera non aveva lasciato indifferente Valeria che adesso è sotto choc per ciò che è accaduto.

Il dramma

Il viaggio tra Palermo, Ibiza e Marsiglia era quasi giunto al termine e, domenica scorsa, la nave da crociera era a poche miglia dal porto di Civitavecchia. I due promessi sposi erano nella loro cabina quando Silvio ha cominciato a sentirsi male, nelle prime ore del mattino. La compagna ha prima cercato di soccorrerlo ma, poi, vista la gravità della situazione ha allertato lo staff sanitario a bordo dell’imbarcazione. Ormai, però, era troppo tardi, il 35enne è spirato nelle braccia della futura moglie e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, molto probabilmente per un infarto.

L’indagine

Attraccata la nave a Civitavecchia, è intervenuta la polizia e la salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria locale. Sarà l’autopsia a stabilire l’esatto motivo del decesso anche se non ci sono dubbi che la morte è avvenuta per cause naturali. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, la scomparsa di Silvio Maisti ha sorpreso l’intera comunità di Valmontone, dove il 35enne è cresciuto, Molti amici lo stanno ricordando sui social media, increduli per quanto accaduto.