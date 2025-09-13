Roma, dramma nella casa maternità, neonata morta dopo il parto: scatta il sequestro

Tragedia in una casa maternità di Roma, dove una neonata è morta subito dopo la nascita. Sul caso è già stata aperta un'inchiesta, e la struttura è stata sequestrata.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile evento si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 12 settembre, fra le mura della casa maternità 'Il Nido' di via Marmorata, nel quartiere Testaccio. La piccola era da poco venuta al mondo, quando è accaduto l'incubo di qualsiasi genitore. La bimba è deceduta intorno alle ore 15.40 e il papà, appresa la devastante notizia dal personale della struttura, si è immediatamente rivolto alle forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Distretto Trevi.

Compresa la situazione, i poliziotti hanno immediatamente acquisito la cartella clinica. Dopodiché la salma della neonata è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria: nei prossimi giorni, infatti, sarà eseguita l'autopsia, indispensabile per comprendere che cosa abbia determinato la morte della piccola. Bisogna far luce su quanto è accaduto durante le fasi del parto, e nei momenti successivi. Per adesso sappiamo solo che la bimba è deceduta poco dopo il parto.

Una notizia, questa, che genera tanto sconcerto. La casa maternità 'Il Nido' è stata aperta nel lontano 1989 e sulla sua pagina web viene spiegato che vi opera "un gruppo di ostetriche professioniste con lo scopo di accompagnare madri e bambini nell'evento della nascita, operando sul territorio anche attraverso la partecipazione e la promozione di attività e di iniziative" . Dopo la tragedia di ieri, due ostetriche (una delle quali risulta essere la titolare) sono state denunciate.

La procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, e la casa maternità è

stata sequestrata. Gli inquirenti stanno indagando per risalire a eventuali irregolarità avvenute nelle circostanze del parto o nella gestione della bambina. Non è esclusa, comunque, la possibilità di una tragica fatalità.