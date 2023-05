Roma, ragazza stuprata sul litorale laziale: è caccia a un senzatetto

È stata colta di sorpresa e aggredita mentre faceva ritorno a casa. Una giovane ragazza di 19 anni ha subito violenza sessuale da parte di uno straniero, probabilmente un senzatetto. L’episodio è accaduto venerdi, intorno alle 23, ad Anzio, in provincia di Roma. La donna era diretta a Corso Italia, ma non è riuscita ad arrivare nella propria abitazione perché fermata dal suo aggressore.

La vicenda

In base a una prima ricostruzione degli inquirenti, la 19enne, anche lei straniera, sarebbe stata bloccata in strada, mentre faceva rientro a piedi, sulla Nettunense. Un uomo l'avrebbe spinta in una zona isolata, un luogo di rifugio del clochard, e lì si sarebbe consumata la violenza. Dopo lo stupro l'aggressore si è dato alla fuga. La ragazza, che è stata trovata in stato di choc da un passante, successivamente è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale più vicino.

L’indagine

Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato locale e gli uomini della squadra mobile che, alla luce del racconto della vittima, hanno fatto partire la caccia all'uomo. La zona del litorale laziale è conosciuta per la pericolosità, specie nelle ore notturne, perché brulicano spacciatori e delinquenti.

Il precedente

Pochi giorni fa, come riporta Il Corriere della città, un episodio simile si è verificato a Latina, dove una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un uomo, successivamente individuato e arrestato. La giovane era in compagnia del suo fidanzato, appartati in un immobile della zona industriale per trovare un po’ di intimità. I due sono stati raggiunti dallo stupratore che li ha minacciati. Poco dopo ha malmenato il ragazzo facendogli perdere i sensi e ha immobilizzato da 16enne costringendola ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.