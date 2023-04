Roma, scoperto falso cieco a Subiaco: ha truffato lo Stato per 120mila euro

Una ricca truffa dal valore di 120mila euro è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Vallinfreda, piccolo centro laziale non molto distante da Subiaco. I militari, dopo una lunga indagine, hanno incastrato un 58enne del luogo, il quale percepiva un’indennità mensile di 1.200 euro perché cieco. In realtà, però, l’uomo leggeva il giornale, guidava la sua autovettura e frequentava i bar del borgo della Valle dell'Aniene, non preoccupandosi neppure di nascondere la finta disabilità.

Il sequestro

Al falso cieco, ora indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, la procura della Repubblica di Tivoli ha sequestrato quattro appartamenti con l’obiettivo di recuperare la somma percepita in maniera illecita dal lontano 2015. Quei 120mila euro vanno restituiti alla collettività, come ha fatto sapere il procuratore capo Francesco Menditto. A Vallinfreda, intanto, c’è incredulità e sgomento per l’increscioso episodio ma, nonostante il paese sia molto piccolo, nessuno si è accorto della truffa.

L’indagine

Gli inquirenti hanno cominciato a indagare per caso. Impegnati nell’azione investigativa sul traffico di droga, i carabinieri con molta probabilità si sono accorti che qualcosa non andava riguardo il 58enne, il quale, come riporta il quotidiano Il Messaggero, era stato dichiarato, nel 2015, non vedente assoluto dalla commissione dell’Asl. Per questo gli veniva elargito l’assegno mensile. Il danno alle casse pubbliche è stato quantificato dalla procura e ammonta a 120mila euro. I militari sono riusciti a indagare senza dare nell’occhio e destare sospetti nel finto cieco, il quale svolgeva una vita normale nonostante il grave handicap certificato.

Le reazioni