Roma, sparatoria al Prenestino: ferita una donna

Articolo in aggiornamento

Terrore al Villaggio Prenestino (Roma) per un conflitto a fuoco in strada. Una donna di 81 anni, Loredana B., è stata colpita da un proiettile mentre si trovava a bordo di una smart assieme a un'amica. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Squadra Mobile. I presunti aggressori si sono dileguati prima che arrivassero i poliziotti. La vittima, ferita alla schiena, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Gli spari

La sparatoria è avvenuta attorno alle ore 18 di oggi all'altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. Stando a quanto ricostruito, due persone a bordo di una Fiat 500 hanno sparato in direzione della smart, senza scendere dalla vettura. L'anziana, che era seduta al lato passeggero, è stata raggiunta da un proiettile alla schiena. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto insieme alla Scientifica e agli agenti della Polizia Locale, hanno trovato un foro sullo sportello del portabagagli della Smart.

Sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra.