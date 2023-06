Roma: stop agli spettacoli di Piero Angela ai Fori Imperiali

"Possedere un tesoro unico e fingere di non averlo", così l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino ha commentato la decisione di interrompere gli spettacoli notturni ai Fori Imperiali Romani, ideati da Piero Angela.

Il motivo dello stop

Gli spettacoli notturni lo scorso anno erano andati in scena a partire dal 10 giugno e si erano conclusi nel mese di ottobre; nel 2023, invece, le rappresentazioni nei Fori di Augusto e Cesare sono state sospese. L’edizione del 2022, infatti, come si legge sul sito dell’evento, è stata l’ultima. A spiegarne il motivo a la Repubblica l’assessore romano alla Cultura, Miguel Gotor: "Servirebbe un costoso upgrade tecnologico. Potremmo provare a spostarli altrove, magari verso Torre Argentina".

La rabbia dell’ex sindaco Ignazio Marino

La scelta dell’interruzione non è piaciuta affatto all’ex sindaco della Capitale che – in un lungo articolo pubblicato sul suo blog personale – ha voluto esprimere tutto il suo disappunto e così, ha scritto: “Essendo a Roma per qualche giorno, pensavo di andare a rivedere i meravigliosi spettacoli notturni che con la regia di Piero Angela realizzammo dal 2014 nei Fori di Augusto e Cesare. Aprendo il sito https://www.viaggioneifori.it sono rimasto di stucco: sospesi dall’anno 2022!!!”. Poi l’ex sindaco ha aggiunto: “Ma come: si chiude uno spettacolo culturale che tra l’altro porta profitto al Comune? Solo nei primi 6 mesi del 2014 a Roma offrimmo quello spettacolo a un totale di 110.000 spettatori con un incasso di un milione e 200mila Euro a fronte di un investimento iniziale di 800mila euro!". Ignazio Marino ha voluto, inoltre, precisare che sino al 2014 nella zona archeologica dei Fori Imperiali non c’erano attività e così ha proseguito: “Roma ha potenzialità uniche al mondo nel settore della cultura, beni archeologici da valorizzare per l’umanità, creando nuovi posti di lavoro e nuove risorse da investire nella cultura – ha continuato – Volevo realizzare qualcosa che potesse incuriosire grandi e piccini e mi sono affidato al più grande divulgatore scientifico del nostro Paese. Abbiamo scommesso su un progetto innovativo e ci siamo goduti il risultato". Alla fine, ha concluso: "Un’idea semplice di valorizzazione di un sito archeologico unico, dove, per dirlo con le parole di Piero Angela, le pietre parlano. Ma adesso è chiuso".

La protesta dei consiglieri romani di Italia Viva

Anche Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, hanno voluto esprimere il loro dissenso circa la sospensione degli spettacoli e così, hanno fatto sapere: “I Viaggi nell’Antica Roma, il progetto multimediale ideato da Piero Angela sui Fori di Augusto e di Cesare, sono stati una delle più interessanti produzioni culturali che la Capitale abbia avuto negli ultimi anni […] Roma deve tornare a essere una meta attrattiva di rilievo internazionale non solo per la bellezza dei suoi monumenti e l’unicità della sua storia, ma anche per la qualità dell’offerta degli eventi culturali che propone”.