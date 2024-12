Roma, studentessa di 20 anni precipita dal terzo piano: è gravissima

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma a Roma, dove una studentessa di 20 anni è precipitata da un palazzo, riportando lesioni gravissime. La giovane si trova ora ricoverata in condizioni serie, mentre gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire alle dinamiche dell'accaduto. Non si esclude, infatti, alcuna pista.

L'episodio, secondo quanto riferito sino ad ora, si è verificato nella giornata di oggi - sabato 21 dicembre - in un'abitazione di Albano Laziale, nei pressi della Capitale. La studentessa è precipitata dalla sua abitazione sita al terzo piano, impattando al suolo. Si è trattato di un volo di diversi metri che ha provocato gravi ferite nella 20enne.

L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i soccorsi. A raggiungere la zona sono stati gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di stabilizzare la ragazza per poi caricarla in ambulanza e trasportarla in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale locale. La giovane si trova adesso ricoverata in gravissime condizioni di salute e la sua prognosi è riservata.

La comunità di Albano Laziale è molto scossa e, stando a quanto riferito dal portale Gaeta.it, diverse persone si sono già recate presso il nosocomio per avere notizie di prima mano sullo stato di salute della ragazza. I medici sono in costante contatto con la famiglia della 20enne.

Sul luogo della tragedia si sono presentati anche i carabinieri della stazione locale, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la vicenda. I militari in queste ore stanno ascoltando i testimoni presenti in quel momento. Sarà importante acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, se presenti. I filmati potrebbero aiutare a comprendere che cosa sia accaduto.

Gli

inquirenti non escludono infatti alcuna pista, neppure quella del. Proprio per questa ragione gli investigatori stanno provando a ottenere informazioni circa lo stato psicologico delle giovane.