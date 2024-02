Accoltellato, rapinato e denudato alla stazione Termini. Caccia a 3 stranieri

Non c'è pace per la zona di Roma Termini, dove da tempo è allarme sicurezza. Non passa giorno che non vengano segnalati episodi di aggressione, rapina e violenza, tanto che i cittadini sono ormai disperati ed esasperati. Le segnalazioni si susseguono, una dietro l'altra, ma fino ad ora sono davvero pochi i risultati ottenuti dai residenti e da chi lavora nei pressi della stazione ferroviaria.

L'aggressione in piena notte

Ultimo caso riferito è quello che ha visto come protagonista un ragazzo italiano di 23 anni, aggredito lunedì scorso da una banda di stranieri. Il giovane, stando a quanto riferito da Il Messaggero, stava facendo ritorno a casa e transitando a piedi in via Cavour, quando si è visto bloccare la strada da una Fiat Punto, fatta fermare sul marciapiede proprio per impedirgli di passare. Erano le 4.00 circa del mattino.

Dalla Punto, stando al racconto della vittima, sono usciti tre uomini di chiare origini africane. I tre hanno subito accerchiato il 23enne che, fiutato il pericolo, stava provando a scappare. Uno della banda ha quindi estratto un coltello e ferito il giovane al volto e all'addome, allo scopo di immobilizzarlo e spaventarlo. Il 23enne è così finito a terra, sanguinante, e i malviventi lo hanno rapinato, portandogli via portafogli, cellulare, ma anche scarpe e felpa.

Ottenuto ciò che volevano, i tre si sono dileguati, lasciando il giovane ferito in mezzo alla strada. Sono stati alcuni coetanei del ragazzo ad aiutarlo, trovandolo sotto choc e seminudo. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 in ambulanza e una pattuglia della polizia di Stato. Il 23enne, rimasto in pantaloni, è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, mentre gli agenti hanno dato immediato avvio alla caccia all'uomo. Si cercano, infatti, i tre responsabili.

Le indagini

Purtroppo le informazioni in possesso delle forze dell'ordine sono scarne. I ragazzi che hanno aiutato per primi il giovane non hanno infatti visto gli aggressori, mentre il 23enne ha fornito una descrizione sommaria. Si tratterebbe di tre uomini di probabile origine africana, sui 20-30 anni.

A quanto pare non sarebbe un caso isolato, perché in questi ultimi mesi sono state tante le segnalazioni di episodi simili riferite alle autorità locali. Si parla sempre di tre uomini africani come autori delle rapine. Gli inquirenti, dunque, ritengono si tratti di una banda che si aggira nella zona della stazione di Roma Termini con lo scopo di individuare vittime facili per sottrarre non solo telefoni e denaro, ma anche abiti e accessori firmati, che possono essere rivenduti.