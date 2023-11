Roma Termini nella morsa della gang di stranieri: passanti accoltellati e rapinati

Ancora violenza nei pressi della stazione di Roma Termini, dove ormai la situazione è completamente fuori controllo. Stando alle ultime notizie che arrivano dalla Capitale, nella zona della stazione si starebbe aggirando una banda di stranieri armati di coltelli che prendono di mira le loro vittime, le aggrediscono e le derubano senza alcuno scrupolo. Per ottenere bottini esigui, i criminali non si fermano di fronte nulla, arrivando anche a infliggere ferite di coltello ai loro bersagli.

La caccia ai responsabili

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, attualmente sulle tracce di questi criminali, il gruppo sarebbe composto da almeno tre soggetti stranieri di origini africane. Purtroppo non si conosce altro. I rapinatori si aggirano nella zona della stazione Termini e colpiscono dopo aver individuato la loro vittima, scelta fra i passanti oppure fra gli esercenti dell'Esquilino.

Una volta scelto il bersaglio, entrano in azione, assalendo la vittima, picchiandola e ferendola con i loro coltelli. Il passo successivo è quello di impossessarsi di cellulari, oggetti di valore e portafogli. Chi subisce la rapina viene poi abbandonato, tramortito e sanguinante, a terra.

L'ultimo caso

Uno dei casi più recenti è quello di un 40enne egiziano, dipendente di una pizzeria, aggredito e accoltellano nella notte dello scorso 16 novembre. L'uomo stava camminando in via Daniele Manin, dirigendosi verso la stazione Termini, quando tre individui lo hanno accerchiato e bloccato. Estratto un coltello, uno di questi lo ha addirittura pugnalato, mentre gli altri provvedevano a sfilargli portafoglio e smartphone. Ottenuto ciò che volevano, i tre rapinatori si sono dati alla fuga. Il 40enne, soccorso e trasportato al San Camillo, è ancora sotto choc. "Non ho avuto il tempo di reagire che quei tre uomini mi avevano già spinto a terra picchiato, accoltellato e rapinato", ha raccontato, come riportato da Il Messaggero.

Si tratta, purtroppo, del terzo caso, e il timore è che possono esserci altre aggressioni di questo genere. Prima del colpo commesso ai danni dell'egiziano, si è verificata una rapina dello stesso tipo in via Gioberti (14 novembre) e in via Cavour (10 novembre). In entrambi i casi, le vittime sono state accerchiate, accoltellate e rapinate. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di individuare i responsabili nel più breve tempo possibile.