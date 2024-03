A Roma torna lo Street Control per vigilare sulle strade: occhio alla sosta vietata o al bollo mancante

Roma si prepara a ospitare il prossimo Giubileo e ciò significa anche un maggiore occhio di riguardo alle strade, che in quel periodo saranno ancor più trafficate. A quanto pare fra le varie misure di controllo delle principali vie della Capitale verrà riproposto anche lo Street Control, uno strumento al servizio della Municipale per il controllo della viabilità e della sicurezza stradale che tanto ha fatto discutere.

Per quanto riguarda la città di Roma, lo Street Control consisterebbe in un sistema di videocamere a infrarossi applicate sulle auto in uso agli agenti di polizia e in grado di rilevare sia le vetture posteggiate in sosta vietata che quelle messe in doppia fila. Non solo. Grazie a questa tecnologia, la Municipale potrà anche scoprire in tempo reale se l'automobile esaminata ha assicurazione e bollo in regola.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero sarebbe tutto pronto. Il comando della polizia locale avrebbe già avviato la procedura di attivazione e il contratto di noleggio di tutta la strumentazione necessaria sarebbe ormai prossimo. Una soluzione che forse scontenterà gli automobilisti, che saranno inevitabilmente più controllati, ma che si è resa necessaria. "Stiamo accelerando al massimo per ripristinare la procedura che sarà operativa entro l'estate e sarà un'arma in più nei mesi del Giubileo ", hanno fatto sapere dal comando di polizia. Ulteriori aggiornamenti sono previsti per il mesi di giugno, quando saranno ridefini i termini contrattuali.

Ma in cosa consiste il sistema di Street Control? Le videocamere installate sulle auto della Municipale sono in grado di riprendere e fotografare le targhe delle auto fino a 20 metri di distanza e in ogni condizione di luce, sia di notte che di giorno. Le immagini finiscono poi su un dispositivo in possesso degli agenti (tablet o altro), e i dati vengono poi confrontati in una banca dati. Saranno dunque effettuate delle verifiche incrociate con i database delle assicurazioni o delle motorizzazioni, e in poco tempo si rileva la violazione, se presente. Nel 2014, quando lo Street Control venne attivato, vennero registrate 70mila violazioni in 12 mesi.