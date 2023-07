Roma, tragedia sfiorata: crolla un platano, auto danneggiate e due feriti

Paura a Roma, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 25 luglio, un albero si è spezzato e alcune parti sono crollate a terra, provocando seri danni e anche dei feriti. Il fatto si è verificato sul lungotevere Tor di Nona, al civico 3, a poca distanza dal palazzo dove risiede la Corte di Cassazione.

Tragedia sfiorata

Secondo quanto riferito sino ad ora, il crollo è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 15:30. A spezzarsi è stato un grosso platano, che crollando ha coinvolto ben dieci automobili posteggiate nelle sue vicinanze. All'interno dei veicoli c'erano purtroppo anche delle persone, e al momento sappiamo di due feriti certi.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme agli agenti del I gruppo Trevi. Presenti anche gli uomini del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia locale di Roma Capitale. Accorsi anche gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale le due persone ferite, due donne, entrambe ricoverate all'ospedale Santo Spirito, dove sono arrivate in codice giallo.

Una volta messa in sicurezza la zona, sono stati allertati i tecnici del servizio giardini del comune di Roma, così da ripristinare l'area. Purtroppo è stato necessario chiudere il tratto di strada in cui si è verificato il crollo.

I precedenti

A quanto pare non si tratta di un caso isolato. Nelle scorse settimane, altri due alberi sono crollati. In quella circostanza, però, si trattava di due pini e il crollo si è verificato in piazza Venezia e in piazza Aracoeli, vicino alla cordonata michelangiolesca del Campidoglio. Un altro crollo si è avuto in piazza San Marco.

Del caso di oggi è stata subito informata Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente del Comune di Roma. La Alfonsi è stata già sul tratto del lungotevere per verificare di persona la situazione, per poi recarsi in visita dalle due donne rimaste ferite.