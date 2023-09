Ruba in chiesa la reliquia di San Francesco: 50enne finisce in manette a Lamezia Terme

Si è introdotto all'interno della chiesa di Santa Chiara a Lamezia Terme e, dopo aver tentato di scassinare il raccoglitore delle offerte, ha rubato la reliquia di San Francesco d'Assisi custodita nell'edificio religioso: nonostante la fuga, il responsabile è stato individuato e catturato dagli uomini della polizia di Stato, che sono riusciti anche a recuperare l'oggetto sacro pocanzi sottratto. L'episodio, in realtà, si è verificato lo scorso mercoledì 6 settembre, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.

L'allarme era scattato a causa della segnalazione della presenza di un uomo che aveva tentato di scassinare il raccoglitore delle offerte collocato nella chiesa di Santa Chiara: il responsabile, colto sul fatto, si era successivamente allontanato in sella a una bicicletta elettrica. Quando gli agenti del commissariato di Lamezia Terme sono giunti sul posto, tuttavia, hanno compreso che il reato su cui avrebbero dovuto indagare era ben più grave: dalla teca esposta all'adorazione dei fedeli nella navata dell'edificio religioso, infatti, erano sparite sia la preziosa reliquia di San Francesco d'Assisi, contenente parte delle ceneri del santo, che un porta "particole".

I poliziotti sono entrati subito in azione, interrogando i frati missionari e alcuni testimoni e quindi prendendo visione dei filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi di via Felice Scalzo, dove si trova l'edificio religioso. Grazie alle immagini, gli inquirenti sono entrati in possesso di una serie di informazioni che hanno consentito loro di identificare il responsabile e quindi di individuarlo: si trattava di F.G., personaggio di 50 anni da tempo noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti.

Sorpreso mentre circolava per le vie del centro in sella alla bicicletta elettrica descritta dai testimoni, l'uomo è stato trovato in possesso della "reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d'Assisi", così classificata in quanto contenente parti direttamente riconducibili al santo, del porta particole e di una serie di attrezzi atti allo scasso. Arrestato nello stato di quasi-flagranza con l'accusa di furto pluriaggravato continuato, F.G. è stato posto a disposizione del pm di turno della Procura di Lamezia Terme. Dopo la convalida del fermo, per il 50enne è stata determinata la misura cautelare degli arresti domiciliari.