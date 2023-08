Ruba l'auto ai novelli sposi, poi si pente: "Ladro sì, ma con un cuore"

Ruba un'auto a Foggia ma poi, scoprendo che questa apparteneva a una coppia appena sposata, decide di restituire il mezzo, con tanto di biglietto di scuse. È così che i novelli sposi hanno ritrovato la loro vettura a poche ore dalla sua scomparsa, restando a dir poco sorpresi.

Il matrimonio e il furto d'auto

La coppia, residente a Roma, aveva deciso di celebrare le proprie nozze in una località dei Monti Dauni (Foggia), zona di cui sono originari entrambi. Dopo il matrimonio nel loro paese di appartenenza, i due avevano deciso di pernottare in un hotel vicino alla stazione ferroviaria di Foggia, parcheggiando l'auto lì vicino. Non immaginavano di certo che qualcuno potesse portare via la loro Fiat Punto, tanto che avevano lasciato al suo interno il vestito da sposa, l'abito dello sposo e gli indumenti indossati dal figlioletto di entrambi.

Nella mattinata di domenica scorsa la brutta sorpresa. Uscito dall'albergo per andare a recuperare un paio di scarpe di ricambio, lo sposo si è accorto che l'auto non si trovava più dove l'aveva lasciata. La vettura era stata rubata.

L'appello della sposa e il messaggio

Subito dopo aver denunciato il furto, la sposa aveva lanciato un appello sui social, chiedendo che le venisse almeno restituito il vestito a cui teneva tanto. A distanza di pochi giorni, nel corso della mattinata di oggi, la Fiat Punto è stata rinvenuta in via Zara, nel centro di Foggia. È stato un carabiniere fuori servizio a notare il mezzo e a comprendere che si trattava proprio della vettura scomparsa, dato che al suo interno si trovavano ancora gli abiti da ceriminia. La coppia, dunque, è stata subito informata.

All'interno dell'auto si trovava anche un biglietto, un messaggio lasciato dall'autore del furto: "Ladro sì, ma con un cuore".

Il lieto fine