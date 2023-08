14enne ruba il suv del padre insieme agli amici, si schianta contro un albergo

Ruba di notte il suv del padre per metterlo in moto e fare un giro per la zona, l'impresa si è però conclusa con un disastroso incidente che non è fortunatamente risultato fatale per il giovane trasgressore. L'episodio a Fregene, frazione del comune di Fiumicino, e ricorda fin troppo quanto accaduto a inizio luglio a Giussano, in provincia di Monza, dove un 16enne, insieme a degli amici, ha rubato la 500 della mamma per fare dei video da postare sui social.

L'incidente

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nella notte di mercoledì 2 agosto, il 14enne si è impossessato senza permesso delle chiavi della vettura del padre, un suv. L'imponenza del veicolo non ha scoraggiato il ragazzino dal portare a compimento la sua impresa. Nelle ore notturne, è infatti salito a bordo del mezzo e lo ha messo in moto. A quel punto, stando alla ricostruzione fornita, ha caricato anche alcuni dei suoi amici per poi mettersi a girare per le strade di Fregene.

La soddisfazione dei giovani è però durata poco, dato che il 14enne ha perso il controllo del bolide, andando a schiantarsi contro il muro di cinta dell'hotel Corallo di via Gioiosa Marea. Insomma, la bravata è costata cara all'adolescente, che ha provocato seri danni.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino, quando sono state inviate le prime segnalazioni alle forze dell'ordine. A raggiungere il posto, sito sul lungomare, i carabinieri di Ostia, seguiti dagli operatori sanitari del 118. Visitato dal personale sanitario, il ragazzino è fortunatamente apparso in buone condizioni di salute. Nonostante l'incidente, infatti, non ha riportato ferite o traumi. L'avventura con l'auto del padre si è dunque conclusa con una senzione a carico del minore da parte degli uomini dell'Arma.

Gli inquirenti hanno spiegato che il giovane aveva rubato le chiavi del suv mentre il padre dormiva. Una vera fortuna che la sua impresa non abbia avuto conseguenze più serie. Quanto agli amici che si trovavano insieme al ragazzino, questi si erano già dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri. Il padre del 14enne, naturalmente, dovrà risarcire i danni arrecati all'albergo, oltre che rispondere del mancato controllo del figlio.

Ipotesi video social

Questo episodio, così simile a quanto accaduto a Giussano, fa subito pensare che alla base dell'impresa del ragazzino ci fosse la volontà di filmarsi mentre era alla guida del suv per postare poi il video sui social. Si tratta, purtroppo, di una "moda" pericolosissima che ha preso piede fra i giovani.

Gli inquirenti hanno effettivamente trovato sul web il video di un suv che corre per strada fino a colpire un muro di cinta. Potrebbe proprio trattarsi della registrazione dell'impresa spericolata del 14enne. Le indagini sono in corso.