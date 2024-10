Paura all'aeroporto di Brindisi. Fiamme su volo Ryanair, passeggeri evacuati

Fonte: TeleRama News

È un periodo decisamente sfortunato per i velivoli Ryanair nel nostro Paese: dopo gli pneumatici scoppiati due giorni fa sul velivolo che si trovava sulla pista dell'aeroporto di Bergamo "Orio al Serio", questa mattina una fiammata forte e improvvisa ha costretto all'evacuazione immediata dei passeggeri a bordo di un altro aereo della compagnia irlandese diretto da Brindisi a Torino. Il principio d'incendio si sarebbe verificato in uno dei motori dell'aereo intorno alle ore 8.35 di questa mattina mentre era in fase di rullaggio.

Cosa è successo

Mentre l'aereo della Ryanair si avviava verso il decollo, quindi in fase di rullaggio e con tutti i passeggeri a bordo (184), un principio di incendio che si sarebbe sviluppato da uno dei motori ha costretto all'immediata interruzione delle operazioni: non c'è stato nemmeno il tempo di rientrare, l'unica via possibile era abbandonare l'aereo il più in fretta possibile per evitare spiacevoli conseguenze. In questo modo sono stati attivati gli scivoli d'emergenza con i passeggeri che hanno immediatamente abbandonato l'aereo e sono stati fatti rientrare in aerostazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono stati sospesi tutti i decolli e atterraggi.

La nota dell'aeroporto

Sulla propria pagina web la nota dello scalo che spiega l'accaduto: " Aeroporti di Puglia informa che a seguito di un problema tecnico a un aeromobile in pista per la partenza si è reso necessario procedere alla sospensione dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto del Salento di Brindisi. I tecnici della compagnia sono all’opera affinché Aeroporti di Puglia possa ripristinare le normali condizioni operative" . Tutto si è svolto nella massima sicurezza, i passeggeri stanno bene e sono in attesa di ulteriori comunicazioni che saranno fornite loro non appena la situazione allo scalo di Brindisi sarà tornata alla normalità.

"Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo" .

La richiesta all'Enac

Quanto avvenuto questa mattina all'aeroporto di Brindisi ha lasciato il segno anche nella politica: Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e Segretario del partito in Puglia e i deputati azzurri membri della commissione Trasporti Mauro D’Attis, Alessandro Sorte, segretario regionale FI Lombardia, e Paola Boscaini, hanno rilasciato una nota in cui spiegano che si sono verificati ultimamente "troppi incidenti che hanno coinvolto negli ultimi mesi Ryanair, in Italia e in Europa.

Abbiamo chiesto quindi un’audizione urgente in Commissione Trasporti alla Camera dei vertici Enac, con un focus sulla sicurezza dei voli Ryanair, che – è bene ricordarlo - è il primo vettore in Italia per traffico passeggeri".