Donna di 55 anni uccisa a coltellate davanti casa: ex marito fermato col taser

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva da Samarate, località in provincia di Varese, la notizia di un nuovo caso di femminicidio. Una donna di 55 anni è stata infatti aggredita dall'ex compagno e poi uccisa a coltellate. A quanto pare l'autore dell'omicidio è già stato fermato dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il terribile episodio si è verificato nel corso della serata di oggi, mercoledì 16 aprile, intorno alle ore 18:41. La vittima, una donna di 55 anni, si trovava di fronte alla propria abitazione, sita in via San Giovanni Bosco, in una zona residenziale nei pressi del centro di Samarate. A quanto pare la vittima era da poco rientrata, tanto che aveva posteggiato l'auto nel cortile condominiale. L'uomo ha atteso che lei scendesse dalla vettura per aggredirla, brandendo un coltello.

L'attacco è stato brutale, e sarebbe avvenuto sotto gli occhi degli anziani genitori della donna. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Compresa la gravità della situazione, i soccorritori hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano (Milano), dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Ogni tentativo di salvarla, infatti, è stato inutile.

A raggiungere la zona anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, insieme ai colleghi del reparto operativo di Varese. Gli uomini dell'Arma hanno rintracciato il responsabile, bloccato poco dopo in via Torino. A quanto pare sarebbe stato necessario l'utilizzo del taser per neutralizzarlo. Dopo essere stato fermato, il soggetto, rivelatosi essere un 57enne di origini italiane, è stato accompagnato in ospedale per un controllo.

Sembra che l'uomo fosse l'ex marito della vittima, e che i due fossero in fase di separazione.

Del caso si sta occupando il magistrato di turno Ciro Caramore, che ha raggiunto il luogo del delitto per un primo sopralluogo.