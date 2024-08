Napoli, in 4 su una Smart per due: muore bimba. Al volante il padre senza patente

il luogo dell'incidente a Giugliano in Campania (Napoli)

Continua la triste serie di incidenti stradali nel nostro Paese. Questa domenica mattina si apre infatti con la notizia di diverse vittime della strada, fra le quali, purtroppo, anche una bambina di soli 8 anni.

L'incidente a Giugliano in Campania

Tragedia a Giugliano in Campania (Napoli), dove una Smart si è ribaltata, provocando la morte di una bimba di 8 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato alle 5.00 del mattino di oggi, domenica 25 agosto, in via Domitiana, altezza civico 99. Una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di Secondigliano si è appunto ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno interdetto il tratto di strada per svolgere le varie operazioni.

Ferito l'uomo che si trovava al volante, anche se non in modo grave, mentre la donna e una ragazzina di 16 anni sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove si trovano attualmente sotto osservazione. Il sospetto è che entrambe possano aver riportato delle fratture. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il quarto membro della famiglia, una bimba di soli 8 anni, rimasta uccisa durante l'incidente. La piccola salma sarà sottoposta ad autopsia.

Dalle prime indagini svolte sul posto dai carabinieri non è ancora possibile sapere che cosa ha provocato il ribaltamento della Smart. Pare però che la vettura non fosse assicurata e che l'uomo non avesse la patente. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi alla famiglia, occupandosi poi di dare l'allarme. Sembra che la bambina di 8 anni stesse viaggiando in braccio alla madre, che era seduta sul lato passeggero, mentre la ragazza di 16 anni era seduta sul cofano, ma su questo elemento deve ancora essere fatta chiarezza e non è stato detto ancora nulla di definitivo.

Un morto a San Prospero

Sempre questa mattina si è verificato un grave incidente a San Prospero (Modena). Un'auto è rimasta coinvolta in uno schianto sulla strada statale 9, nota via Emilia, al km 197,070. Ancora da ricostruire le dinamiche dell'accaduto, ma a seguito di ciò una persona ha perso la vita. I rilievi sul posto sono ancora in corso, ma la circolazione è tornata regolare dopo il primo sopralluogo delle autorità competenti.

Un ragazzo morto a Frosinone

Alle 5.00 di stamani un ragazzo di 21 anni ha perso la vita lungo la via dei Monti Lepini, la strada che collega Frosinone a Latina. Al chilometro 14 si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda e una Peugeot nera, e il risultato è stato quello di un morto e due feriti gravi. I carabinieri di Frosinone, accorsi sul posto, stanno ancora cercando di risalire alle causa dell'incidente.

Pare che sulla Peugeot viaggiasse il 21enne in compagnia di un amico di 20 anni. A bordo della Fiat Panda, invece, si trovava un ragazzo di 30 anni di Ceprano. Fra le due auto si è verificato un violento frontale, che ha provocato la morte del 21enne e il ferimento degli altri due giovani. Estratti a fatica dalle lamiere, i tre sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Il ragazzo di 20 anni è stato trasportato d'urgenza allo Spaziani di Frosinone, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Mentre il 30enne è stato trasferito dallo Spaziani al Policlinico Gemelli di Roma.

Morta una donna a Viareggio

Questa mattina si è verificato in grave incidente anche a Viareggio (Lucca). Una donna di 46 anni ha perso la vita dopo lo schianto fra un'auto e uno scooter all'angolo tra via Leonardo da Vinci e via Buonarroti.

A quanto pare la 46enne si trovava a bordo del ciclomotore. Alcuni passanti hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per la donna.