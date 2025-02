"Sarò io il tuo primo uomo". L'orrore del padre-orco sulla 12enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'autentica storia dell'orrore quella su cui si sta dibattendo in questi giorni in un'aula del tribunale di Latina: una ragazzina di soli dodici anni sarebbe infatti stata violentata dal padre-orco, deciso ad essere il suo "primo uomo" . Il soggetto, originario del Congo, si trova ora a processo per violenza sessuale aggravata.

Secondo quanto riportato sino ad ora, i fatti contestati risalgono al marzo del 2018, quando la giovane vittima aveva solo dodici anni. La piccola, che viveva ad Aprilia con la famiglia, sarebbe stata stuprata da suo padre. L'orco l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo contro la sua volontà perché, come avrebbe detto lui stesso: "Sarò io il tuo primo uomo" . Una vicenda agghiacciante che sarebbe avvenuta senza che la moglie, e madre della ragazzina, sapesse.

Le indagini sono cominciate dopo la denuncia presentata da un'insegnante della dodicenne. La minore si era infatti confidata con la docente, raccontandole cosa le era accaduto. "Mi ha cercato la mia alunna dicendomi che mi voleva parlare raccontandomi della violenza subita e dicendomi che il padre prima di abusare di lei le ha detto che sarebbe stato il suo primo uomo", ha raccontato la professoressa, come riportato da LatinaOggi. La donna è stata ovviamente ascoltata dagli inquirenti come testimone. Gli investigatori hanno poi ascoltato il racconto della giovane vittima, sentita nel corso di un'audizione protetta. Sembra che a parlare sia stata anche la dirigente scolastica.

Il padre della ragazzina è stato quindi arrestato per violenza sessuale aggravata, e adesso si trova ad affrontare un processo

a suo carico. Sembra che la madre della minorenne si sia costituita parte civile. A rappresentare la donna e la figlia sono gli avvocati Coppa e Comito. La prossimasi svolgerà il 22 ottobre 2025.