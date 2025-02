"Presi a sassate". L'aggressione dei migranti di don Biancalani alla troupe di Rete 4

Uno degli scorsi interventi della polizia a Vicofaro

Alcuni dei migranti ospiti di don Massimo Biancalani avrebbero lanciato sassi ed oggetti contudenti all'indirizzo di una troupe di Rete4 (arrivata a Vicofaro per girare un servizio) e di un gruppo di abitanti del quartiere. Questo è quanto sostengono alcuni residenti dell'ormai celebre quartiere di Pistoia che ospita la comunità d'accoglienza del "parroco dei migranti", e che era tornata all'attenzione generale anche alla luce degli episodi degli ultimi giorni. Stando a quanto riporta l'emittente locale TVL, tutto è iniziato oggi pomeriggio, quando la troupe di Mediaset (arrivata per girare un servizio da trasmettere durante "Dritto e Rovescio", a quanto pare) ha raggiunto la chiesa di Santa Maria Maggiore ed i locali nei quali stazionerebbero a quanto sembra circa un centinaio di migranti. Nel corso dell'incontro ci sono stati alcuni momenti di tensione con gli ospiti del centro.

E ad un certo punto, per motivi non specificati, qualche migrante avrebbe lanciato oggetti all'indirizzo del giornalista e del cameraman. Una versione sostanzialmente confermata da una residente anche al Giornale.it, secondo cui gli stranieri avrebbe iniziato ad inveire e a prendersela anche con alcuni vicofaresi che si erano radunati nei pressi della chiesa insieme alla troupe. "Quando la troupe è arrivata, è andata davanti alla chiesa per cercare di entrare dentro. Ed è successo di tutto - ha spiegato - sembra che il giornalista sia anche stato strattonato. Poi i migranti si sono spostati sul retro della chiesa, vicino a casa mia, dove io ed altri residenti ci eravamo radunati. Hanno iniziato ad inveire contro di noi e a lanciare dei sassi. A quel punto siamo scappati, avevamo paura".

Un episodio che, in attesa dell'eventuale replica e della versione dei fatti di don Biancalani, promette di infiammare ulteriormente gli animi. Poche settimane fa i residenti, lamentando episodi di degrado e dicendosi preoccupati per la loro stessa incolumità alla luce delle risse e degli accoltellamenti fra gli stessi migranti avvenuti negli ultimi mesi (con tanto di intervento delle forze dell'ordine) avevano organizzato una protesta sotto la sede della prefettura di Pistoia.

Era intervenuto anche il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, il quale aveva cercato di fatto una soluzione di compromesso fra le parti: da un lato aveva ribadito il pieno appoggio a don Biancalani mostrando di condividerne l'iperato, dall'altro aveva tuttavia invitato gli altri parroci della Diocesi adparte dei migranti di Vicofaro (in modo tale da alleggerire la pressione sul quartiere, a beneficio degli abitanti e degli ospiti stessi). Chissà che a breve non possano esserci ulteriori sviluppi.