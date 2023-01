"Scempio non tollerabile". Nella metro di Milano si fa lo slalom tra i tossici

Milano è una città allo sbando e a farne le spese sono soprattutto i milanesi e i turisti. Le stazioni ferroviarie e quelle della metropolitana sono diventate territorio di competenza di delinquenti e sbandati. Le condizioni in cui versa la stazione Centrale sono note a tutti: qui le cronache raccontano di quasi quotidiane aggressioni e violenze, per non parlare dei borseggi, che sono all'ordine del giorno. Ma la stazione Centrale è solo la punta di un iceberg, perché dal centro alle periferie, questa è una situazione che si ripete e, in alcune zone, è addirittura aggravata da altri fattori, come le piazze di spaccio che si sono sviluppate a breve distanza dalla stazione di san Donato, sulla linea metropolitana M2.

Nonostante i proclami di Beppe Sala, che ha annunciato l'eliminazione della piazza di spaccio dal boschetto di Rogoredo, uno dei luoghi più pericolosi d'Italia, in questa parte di Milano la situazione non è cambiata. Semplicemente, gli spacciatori si sono spostati proseguendo nella loro attività di vendita di droga. Le scene che si vedono nei pressi della stazione della metropolitana e della stazione ferroviaria sono di assoluto degrado. Giorno e notte, infatti, i viaggiatori vengono importunati da sbandati alla ricerca di denaro e non mancano gli episodi di furto e di borseggio. " La M2 San Donato Milanese è ormai ostaggio di decine di tossici che quotidianamente stazionano qui chiedendo l'elemosina ai pendolari e dormendo sulle scale e nei mezzanini. Si tratta degli habitué del nuovo boschetto dell'eroina ", ha denunciato Silvia Sardone, consigliere comunale a Milano ed eurodeputato della Lega, che solo pochi mesi fa ha effettuato un sopralluogo nel nuovo centro di spaccio.