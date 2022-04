Milano fuori controllo: ancora violenza a Rogoredo. Accoltellato un ventenne

In gravissime condizioni il giovane di 21 anni ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo un accoltellamento. Durante la corsa per salvargli la vita, la vittima è andata in arresto cardiaco e i medici hanno dovuto eseguire le manovre di rianimazione, informa Fanpage.

I fatti si sono svolti questa mattina in via Luigi Russolo a Milano, in zona Rogoredo. Il giovane egiziano si trovava vicino al cantiere in cui lavora come operaio, quando in lontananza avrebbe riconosciuto alcuni suoi ex colleghi e connazionali. Questi, infastiditi dal giovane che continuava a chiamarli, lo hanno raggiunto e da lì sarebbe scoppiata una discussione, trasformata poi in lite violenta. Il movente è da ricondurre al fatto che in passato, quando lavoravano ancora insieme, il ventunenne aveva prestato del denaro a uno di loro. Per questo motivo aveva attirato la loro attenzione e affrontato l'ex collega chiedendogli indietro i soldi. Quest'ultimo, non prendendo bene la pretesa, ha cominciato a inveire con calci e pugni, lasciando il giovane tramortito.

Quando è stata soccorsa dagli operatori sanitari intorno alle 11 di mattina, la vittima è stata trovata ferita anche da una coltellata sull'addome.

Gli agenti della questura stanno procedendo per accertare le prime informazioni e rintracciare gli autori del tentato omicidio al momento in fuga.



La zona di Rogoredo, nella periferia sud di Milano, non è nuova a queste vicende di violenza. Nel luglio dello scorso anno era stato trovato il cadavere di un uomo tra i cespugli di quello che viene chiamato "boschetto della droga", nell'ultimo periodo bonificato. Nel mese di gennaio era stato proposto un piano, passato poi in sordina, per mettere in sicurezza la zona attraverso controlli e telecamere dopo le innumerevoli denunce da parte dei cittadini stanchi dell'illegalità in crescita.