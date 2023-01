Perde il controllo degli sci e colpisce lo sparaneve: muore 29enne

Un giovane sciatore di 29 anni, lo spezzino Giovanni Pieroni, è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 gennaio, in Valtellina, all'Aprica, comune in provincia di Sondrio, dove stava trascorrendo le vacanze dell'Epifania sulla neve, nella località di villeggiatura al confine con la provincia di Brescia.

Secondo quanto reso noto fino a questo momento dai soccorritori della ski-area della Magnolta, durante una discesa lo sciatore avrebbe perso il controllo dei propri sci finendo contro un cannone spara-neve artificiale. Nell'impatto il giovane ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è morto poco dopo l'arrivo con l'elisoccorso in ospedale. Come abbiamo detto in precedenza, il ragazzo risiedeva in Liguria, a La Spezia. La Procura del capoluogo valtellinese, diretta da Piero Basilone, ha disposto le indagini sulla dinamica del drammatico incidente per accertare quanto avvenuto e anche eventuali responsabilità. È stato aperto un fascicolo: sono stati posti sotto sequestro sia il cannone per la produzione di neve artificiale che l’attrezzatura da sci della vittima.

Il grave incidente sugli sci

Il tragico fatto, sul quale stanno indagando i poliziotti-sciatori della polizia di Stato della questura di Sondrio, è avvenuto poco dopo le 14 sulla pista della Magnolta Inferiore. A seguito di una caduta, dovuta forse all'alta velocità, il ragazzo sarebbe andato a schiantarsi contro il cannone per la produzione di neve artificiale che si trovava posizionato a bordo pista. Nella caduta non è stata coinvolta nessun'altra persona. Tra i primi a soccorrere il giovane sono stati i poliziotti-sciatori della polizia di Stato della questura di Sondrio, impegnati quotidianamente nei servizi di soccorso e salvataggio agli impianti di risalita. Fin da subito le condizioni del giovane sono però apparse molto gravi.

La tragedia sulle piste innevate

Non è servito l'arrivo immediato dei soccorsi giunti sul posto con due ambulanze e l’eliambulanza da Sondrio che ha trasportato la giovane vittima all’ospedale Morelli di Sondalo, dove è però arrivato in condizioni disperate pochi minuti dopo le 15, e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero, a causa soprattutto del gravissimo trauma riportato al torace durante la rovinosa caduta. Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini del soccorso piste della Questura di Sondrio. Sarebbero diversi gli sciatori che hanno assistito al gravissimo incidente in cui ha perso la vita il 29enne. Nella giornata di ieri sono stati più di una trentina gli interventi di soccorso effettuati sulle piste della Valtellina.