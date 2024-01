Trascinata sul marciapiede dai ladri: la rapina choc a Napoli | Video

A tradirli sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e un'impronta digitale rilevata sul contachilometri dello scooter utilizzato dai rapinatori per effettuare lo scippo di un telefonino. A finire in manette, un ragazzo di 19 anni di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere di Ponticelli, e un uomo di 48 anni, domiciliato a Milano, anche lui con precedenti penali. L'episodio violento si è verificato nel piano centro della città partenopea, in piazza Garibaldi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Lo scippo

Il 19enne, alla guida dello scooter, insieme al complice ha effettuato la rapina in maniera rocambolesca ai danni di una donna di 30 anni a passeggio sul marciapiede. I due, come si può vedere dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, si sono avvicinati a grande velocità alla vittima. Il 48enne ha afferrato il telefonino che la 30enne teneva in mano, ma quest'ultima ha cercato di opporre resistenza ed è stata trascinata per diversi metri lungo la strada. I due rapinatori sono poi fuggiti, sfruttando anche le aree pedonali della piazza.

L'inseguimento

Alcuni carabinieri che si trovavano di passaggio con un'auto civetta si sono immediatamente accorti dello scippo e hanno inseguito i rapinatori fino al quartiere Forcella, dove i due, per poter fuggire indisturbati, sono stati costretti ad abbandonare lo scooter sull'asfalto. I militari hanno perso le loro tracce, ma l'impronta rilevata sul contachilometri del veicolo e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di identificare uno dei due, il 19enne che guidava lo scooter.

Gli arresti

Il ragazzo è stato arrestato, ma i militari hanno continuato a setacciare il territorio alla ricerca del complice. In breve tempo sono riusciti ad acciuffare anche il secondo rapinatore che ha commesso lo scippo del telefonino in piazza Garibaldi ai danni della 30enne. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e dovrà rispondere davanti al giudice di di concorso con il 19enne, il primo fermato, in rapina impropria.