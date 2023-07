Scomparsa nel nulla da due giorni: proseguono le ricerche di Brenda Cuomo

È ormai da due giorni che non si hanno notizie di Brenda Cuomo, 23 anni, scomparsa nel nulla nel Salernitano. L'ultimo contatto noto con la ragazza, dal 2020 residente nella frazione Capriglia di Pellezzano (Salerno), risale alle ore 14:30 di venerdì 30 giugno. Brenda aveva telefonato alla madre per comunicarle che, avendo fatto tardi la sera prima, era rimasta a casa e non era andata a lavoro. Una decisione per la quale era parsa particolarmente dispiaciuta. Ciò nonostante, comunque, gli inquirenti ritengono di poter scartare l'ipotesi che questo episodio possa essere alla base dell'allontanamento della 23enne, la quale è impiegata come commessa in un negozio della zona orientale della città.

Cosa è successo

A un certo punto, per ragioni ignote, Brenda sarebbe uscita di casa, senza portare con sé il telefono. La giovane si sarebbe messa al volante della propria autovettura, una Renault Clio di colore bianco non dotata di sistema di geolocalizzazione, allontanandosi dall'abitazione senza più farvi ritorno. Non avendo avuto più sue notizie da ore, preoccupata per il fatto di non averla trovata in casa una volta rientrata dal lavoro e di non poterla neppure contattare telefonicamente, la madre della giovane si era subito attivata per avviare le ricerche. La donna si è quindi recata alla stazione dei carabinieri di Mercatello per denunciarne la scomparsa e i militari si sono subito messi al lavoro per rintracciarla. Dopo la segnalazione, le indagini sono passate ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che si stanno occupando di interrogare amici e parenti.

Le indagini

Per il momento nessuna pista resta esclusa: stando a quanto riferito agli inquirenti dai genitori, la 23enne non avrebbe alcun problema di droga o di depressione né un fidanzato o alcuna storia sentimentale nota. Gli amici più stretti invece avrebbero spiegato agli investigatori di aver notato in lei una certa inquietudine, come se la ragazza fosse preoccupata o turbata per qualcosa. Al vaglio degli inquirenti il cellulare della giovane, come detto ritrovato in casa, mentre non c'è alcuna traccia del portafogli con i documenti, che presumibilmente Brenda ha portato con sé quando si è allontanata venerdì pomeriggio.

Tra i numerosi appelli sui social quelli del primo cittadino di Pellezzano. "Abbiamo appreso da poco della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020" , scrive Francesco Morra. " Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile 'S. Maria delle Grazie' e con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia" , conclude il sindaco, "nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento".

Gli ultimi sviluppi

Stando a quanto riferito da Fanpage, l'utilitaria di Brenda sarebbe stata avvistata a Napoli. La Renault Clio bianca è stata segnalata, grazie a un rilevatore di targa, nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio nel centro storico del capoluogo campano, in zona Salvator Rosa.