Scontri tra ultras prima di Genoa-Inter, auto in fiamme

Scene da guerriglia urbana vicino allo stadio Luigi Ferraris di Genova prima del match tra Genoa e Inter. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare lo scontro tra due frange delle opposte tifoserie. Momenti di tensione poco prima delle 17 mentre il pubblico stava entrando allo stadio per la partita, in programma alle 18.

Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie prese da una campana di raccolta del vetro rovesciata. Tre auto, un furgone e uno scooter sono stati dati alle fiamme.

Le due frazioni sono entrate in contatto sotto gli ingressi dello stadio e la situazione è degenerata in tafferugli. Polizia e carabinieri sono riusciti a separare i due gruppi allontanandoli dal resto del pubblico tra fumogeni e bombe carta.

Di fronte allo stadio è stato segnalato un incendio, sul posto anche i vigili del fuoco.

Tre agenti rimasti feriti

Durante gli scontri tre agenti di polizia sono rimasti feriti, seppure in modo lieve, poi soccorsi e portati in ospedale in codice verde.