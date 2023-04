Napoli, lo scooter, gli spari: il video choc della rapina dal benzinaio

Nonostante avesse una pistola puntata contro, è rimasto saldamente in sella al suo scooter. Fino a quando i due malviventi, intenzionati a rubargli il mezzo mentre si trovava dal benzinaio, hanno aperto il fuoco. Vittima della tentata rapina è un ingegnere di 32 anni che, lo scorso mercoledì sera, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per la rimozione dei proiettili delle gambe. Il video dell'aggressione a mano armata è stato diffuso sui social da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-la Sinistra.

La tentata rapina

Secondo quanto riporta Fanpage.it l'agguato si è consumato nella tarda serata del 29 marzo in via Reggia di Portici, a San Giovanni a Teduccio, un quartiere alla periferia est di Napoli. La vittima stava facendo rifornimento carburante quando, all'improvviso, è stato affiancato da due malviventi in sella a un motorino. Dapprima con le minacce, poi con gli spintoni, i rapinatori hanno tentato di sottrargli lo scooter. Seppur spaventato, l'ingegnere non ha ceduto alle pressanti intimidazioni. Un atto di coraggio che, però, ha pagato a caro prezzo. Prima di dileguarsi, i due sconosciuti - col passamontagna calato sul volto e armati di pistola - hanno aperto il fuoco. Ferito alle gambe con alcuni proiettili, il 32enne è stato soccorso con un'ambulanza e trasportato al vicino Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Per fortuna ora è fuori pericolo.

Il video