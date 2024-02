Tragedia nell'Alessandrino, 16enne travolto e ucciso da un treno

Un giovane di 16 anni di origini egiziane è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un treno a Felizzano, nell'Alessandrino. Il tragico episodio è accaduto intorno alle 7.20 sul tratto ferroviario Felizzano-Solero. Da quanto è emerso, il giovane era ospite di una comunità per minori del paese e avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio. Dai primi riscontri sembrerebbe che il ragazzo fosse senza documenti di riconoscimento.

L'intervento della Polfer

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per ricostruire l'accaduto, oltre al personale del 118, all'autorità giudiziaria e ai volontari della protezione civile che hanno aiutato nell'evacuazione del treno. Secondo le prime informazioni date da alcuni testimoni agli operatori sanitari, sembra che il ragazzo fosse in ritardo e abbia attraversato i binari. Gli investigatori però non escludono alcuna ipotesi, neanche quella del suicidio.

I ritardi nella circolazione dei treni

Poco dopo le 7 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Felizzano e Solero. Trenitalia ha fatto sapere che i treni sono ancora fermi in questo momento, perché è ancora in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria sul posto. I treni Intercity e Regionali - dice Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Genova Piazza Principe (8:03) termina la corsa ad Asti alle ore 7:31.

La reazione del sindaco