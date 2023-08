Svaligiati 6 appartamenti dello stesso stabile a Milano: erano tutti in vacanza

Hanno approfittato del fatto che i proprietari degli appartamenti presi di mira fossero tutti in vacanza, scegliendo di agire in modo coordinato in un'unica notte: così una banda di malviventi è riuscita a ripulire ben sei abitazioni di un unico stabile sito in Via Conca del Naviglio a Milano e a far perdere successivamente le proprie tracce.

Sei appartamenti svuotati in una notte

Le scene dei furti in casa, in modo particolare nel momento dell'arrivo delle ferie estive, non sono purtroppo inusuali, ma di certo quanto accaduto nelle scorse ore a Milano ha dell'incredibile. Dopo avere evidentemente raccolto delle informazioni sui proprietari di casa, una volta avuto campo libero con la certezza che questi ultimi fossero già partiti per le vacanze e quindi ben lontani dalla città, i ladri sono entrati in azione in una sola notte, prendendo di mira sei appartamenti di un edificio in zona Navigli.

A rendersi conto di quanto accaduto la notte prededente è stato l'amministratore di condominio: sono all'incirca le ore 13:00 dello scorso giovedì 10 agosto, quando l'uomo, raggiunto lo stabile di Via Conca del Naviglio, trova le porte di sei abitazioni sfondate e lancia l'allarme alle forze dell'ordine per segnalare il furto. Sul posto sopraggiungono gli uomini del Commissariato Porta Genova, i quali si mettono subito al lavoro per ricostruire quanto accaduto e raccogliere eventualmente qualche indizio utile per avviare le complesse indagini sul caso.

Le prime indagini sul posto

Semplice ed efficace il modus operandi dei malviventi, che sapevano evidentemente di potere agire in tutta tranquillità: dopo aver abbattuto le porte di ingresso dei sei appartamenti, infatti, hanno razziato tutto ciò che potevano prima di abbandonare il posto. Non è stato ancora possibile effettuare una stima precisa del bottino su cui i ladri hanno messo le mani.

La speranza degli inquirenti

Gli inquirenti sono tuttora al lavoro con l'obiettivo di risalire all'identità dei ladri, anche si tratta, ovviamente, di un'impresa decisamente complicata. L'unica possibilità in grado di fornire elementi utili per le indagini rimane quella di visionare i filmati ripresi da alcune videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze dello stabile di Via Conca del Naviglio: sarà compito degli uomini del Commissariato Porta Genova quello di analizzare le immagini nei prossimi giorni.