Malore dopo aver mangiato il sushi: ritirato questo tipo di alga

Una serie di malori avvenuti a seguito di una cena in un "All you can eat" di San Donà di Piave (Venezia), ha spinto le autorità sanitarie locali ad effetturare dei controlli e a prendere provvedimenti. A quanto pare i clienti del ristorante avevano riportato un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un'alga molto comune nella cucina giapponese, vale a dire l'alga Wakame.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito da Il Gazzettino, che ha seguito il caso, tutto è partito da alcune segnalazioni arrivate alle autorità sanitarie nei giorni scorsi. Diversi clienti dell'All you can eat avevano presentato i sintomi di una chiara tossinfezione alimentare, con dolori addominali, malassere, nausea, diarrea e vomito. I casi più gravi sono stati costretti a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Città del Piave. Tutte quante le persone colpite riferivano di aver consumato del sushi in un ristorante della zona, motivo per cui il locale è stato sottoposto a dei controlli accurati. Nessun problema negli alimenti a base di pesce, i primi ad essere verificati. Anche il ristorante è risultato essere perfettamente in regola con le norme sanitarie, tanto che non è stato chiuso.

Ulteriori esami hanno portato all'individuazione del responsabile, vale a dire l'alga Wakame che veniva servita insieme ai piatti di pesce crudo. L'alga, servita già pronta e quindi non trattata nel ristorante, era portatrice di un virus, per la precisione il Norovirus, che può effettivamente provocare la gastroenterite.

La Ulls 4 ha effettuato diversi controlli che hanno escluso la responsabilità del ristorante. I campioni di alimento sono stati esaminati dall'istituto Zooprofilattico delle Venezie, incaricato di svolgere le analisi di laboratorio. Compresa che la responsabilità era dell'alga Wakame, sono scattati subito i provvedimenti del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, che ha emanato un'allerta. A quanto pare il commercio dell'alga è stato bloccato, mentre i prodotti che sono stati già distribuiti nei vari ristoranti sono stati ritirati o sono in via di ritiro.

Allerta nazionale

L'avviso di blocco del commercio e ritiro del prodotto è esteso a livello nazionale. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha infatti diramato l'alert su tutto il territorio italiano al fine di fermare il commercio di quel lotto di alghe. Nessuna responsabilità, quindi, è stata attribuita la ristorante, che ha sempre lavorato in regola con le norme igieniche vigenti. Come verificato nel corso dei vari sopralluoghi, il personale del locale si è attenuto ai regolamenti igienico-sanitari.

Il virus era nelle alghe Wakame utilizzate nel ristorante, ecco perché il lotto è stato bloccato.