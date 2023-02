"Io, senegalese di sinistra. Il Pd la smetta di far politica sugli stranieri"

“Lo dico subito: io sono di sinistra. Ma ciò non vuol dire che non debba essere obbiettivo: ho l'impressione che talvolta anche la sinistra abbia fatto e faccia politica sulla pelle degli stranieri, esattamente come altre forze politiche. E questo è inaccettabile”.

Serigne Modou Ngome ha trentotto anni, è arrivato in Italia nel 2010 dal Senegal e sino a pochi anni fa è stato presidente della comunità senegalese di Livorno, la città in cui vive. Ha sposato una livornese, lavora come vigilante e si è candidato per il Consiglio di zona della città toscana. E va detto che la dialettica non gli manca, al pari della diplomazia: così come non risparmia critiche alla “sua” sinistra, non rinuncia a “strizzare l'occhio” al centrodestra: "La politica ha spesso utilizzato i migranti a fini propagandistici. E nemmeno la sinistra è esente da questa pratica: si parla di inclusione, di accoglienza, ma accanto a chi si impegna veramente c'è purtroppo anche chi ne approfitta per tornaconto personale o per fare carriera. Ed è una cosa che non mi piace".

All'opposizione, l'attenzione è tornata sul caso dell'onorevole Aboubakar Soumahoro, anche alla luce del recente servizio di Striscia La Notizia. E fra gli elettori che stanno seguendo con la vicenda c'è anche Serigne. " Sono garantista, vedremo come si evolveranno le cose. Certo, chi sbaglia deve pagare e qualora le accuse sul suo conto si rivelassero fondate, sarebbe un fatto gravissimo - ha aggiunto - e non solo per l'onorevole Soumahoro: ad uscirne con le ossa rotte, a mio avviso, sarebbe indirettamente anche la credibilità delle comunità africane presenti nel Paese. Anche per questo gli auguro e spero che possa alla fine rivelarsi davvero estraneo ad ogni accusa".

Il trentottenne, pur esprimendo la sua preferenza per il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria del Partio Democratico, non ha risparmiato "stoccate" ai dem. "Bonaccini può essere la persona giusta, ma a prescindere da chi vincerà il Pd deve a mio avviso tornare fra la gente, raccogliendo in primis le istanze delle periferie - ha proseguito - deve insomma tornare a fare la sinistra: parlare di lavoro e di diritti sociali, non solo di diritti civili. Sono sempre di più i cittadini, italiani e non, che faticano ad arrivare a fine mese. Servono risposte concrete a problemi reali. E mi spiace constatare che l'”argomento Ius Soli” sia scomparso dal dibattito pubblico: chiunque nasca in Italia deve secondo me essere considerato cittadino italiano. Ciò non toglie che chi delinque debba essere punito e la legge deve valere ovviamente anche per gli stranieri".