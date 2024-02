Sfondano la porta e la aggrediscono, 62enne sbranata dai rottweiler del vicino

Choc in provincia di Padova, dove una donna di 62 anni è stata aggredita dai rottweiler del vicino. Inutile ogni tentativo di sfuggire agli animali chiudendosi in casa, i cani sono riusciti a sfondare la porta e a raggiungerla, per poi avventarsi come belve su di lei.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato lo scorso martedì in un'abitazione di Montagnana, in provincia di Padova. La vittima stava sistemando alcune piante nel suo giardino, quando è stata puntata dai tre rottweiler, che le sono corsi incontro. A quanto pare gli animali, un maschio e due femmine, appartenenti a un vicino di casa, erano riusciti a scavare una buca nei pressi della recinzione che li tratteneva nel terreno della casa del loro proprietario. Attraversando quella buca, erano riusciti ad arrivare nel giardino dell'ignara 62enne, che se li è ritrovati alle spalle.

"Era circa mezzogiorno, stavo sistemando delle piantine in giardino quando mi sono trovata dietro le spalle i tre animali. Terrorizzata, sono corsa in casa e ho chiuso la porta" , ha raccontato sulle pagine del Corriere della Sera la 62enne, ancora molto scossa. I cani si sono dimostrati sin da subito molto aggressivi, tanto che la donna ha intuito il pericolo ed è corsa a rifugiarsi in casa. Neppure una porta chiusa, però, è riuscita a contrastare la furia dagli animali. La vittima ha avuto solo il tempo di salire al piano superiore e telefonare prima al fratello e poi ai carabinieri, per chiedere aiuto.

L'incubo della donna si è concretizzato quando i tre rottweiler, decisi a raggiungerla, sono entrati addirittura in casa. La 62enne si era rintanata in bagno e i cani hanno buttato giù la porta a zampate, servendosi del proprio peso. "Hanno aperto la porta del bagno con i graffi, hanno visto che ero nel poggiolo e hanno iniziato a spingere anche la seconda porta che cercavo di tenere chiusa con tutte le mie forze" , ha spiegato la vittima.

Rimasta sola in balia delle tre belve, la donna è stata quindi aggredita. I cani si sono avventati su di lei, azzannandola. Solo il caso ha voluto che il fratello arrivasse in tempo, salvandole la vita. L'uomo ha trascinato via la sorella, sottraendola alla furia dei cani, che sono stati chiusi in una terrazza. Considerate le condizioni della 62enne, rimasta gravamente ferita, è stato chiamato il 118 e la donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Padova.

Le indagini