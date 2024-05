Lecco, bimba di tre anni precipita dal secondo piano: è gravissima

Restano molto gravi le condizioni di salute della bimba di 3 anni precipitata nel vuoto mentre tentava di arrampicarsi sul balcone di casa, un appartamento al secondo piano di uno stabile di due piani sito nei pressi dell’azienda Limonta a Costa Masnaga, piccolo comune della provincia di Lecco.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il terribile episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, intorno alle ore 16.00. In quel momento all'interno dell'abitazione non c'erano adulti, dato che la mamma della piccola si trovava al lavoro e il papà si era dovuto assentare per qualche minuto per andare incontro agli altri due figli che stavano rientrando da scuola con il piedibus.

In quei pochi minuti si è purtroppo consumata la tragedia: stando alle prime ricostruzioni effettuate degli inquirenti, la bambina avrebbe tentato di arrampicarsi sul balcone, ma sarebbe precipitata dal secondo piano della casa in cui la sua famiglia, di origini nordafricane, viveva da qualche anno. La richiesta di soccorso è stata prontamente inoltrata al Nue, che ha provveduto a inviare sul posto un’automedica e un'ambulanza, con a bordo il personale sanitario della Croce Verde di Bosisio Parini. I medici hanno immediatamente prestato i primi soccorsi alla piccola, tentando di stabilizzarla, mentre da Milano si è alzato in volo l’elicottero di Areu.

Una volta giunto sul posto l'elisoccorso, il personale di bordo ha provveduto a calare un verricello per issare a bordo la barella con la bimba e provvedere a trasportarla il più velocemente possibile d'urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova tuttora ricoverata.

Purtroppo, a quanto pare, le sue condizioni di salute sarebbero al momento gravissime, e la piccola è in prognosi riservata, anche se per fortuna non in pericolo di vita.

I carabinieri del Comando provinciale e della stazione locale sono già all'opera per svolgere le indagini sul caso e ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.