Strangola la moglie poi si getta nel vuoto: omicidio-suicidio nel Modenese

Un nuovo episodio di omicidio-suicidio scuote il Modenese, a pochi giorni di distanza da un caso analogo avvenuto a Castelfranco Emilia: gli inquirenti sono al lavoro alla periferia di Mirandola (Modena) per far luce sul dramma che vede coinvolti due anziani, per quanto i contorni della vicenda appaiano abbastanza chiari.

L'allarme è scattato intorno alle ore 8.30 di oggi, sabato 11 ottobre, quando alcuni residenti hanno contattato le autorità per segnalare il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 87 anni in via San Faustino. L'anziano si sarebbe gettato nel vuoto dal terzo piano della palazzina in cui viveva insieme alla moglie, morendo sul colpo.

Sul posto indicato si sono precipitati i soccorritori del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'87enne, e alcune pattuglie della polizia di stato. Purtroppo non si trattava dell'unico cadavere individuato dagli uomini del commissariato di Mirandola: entrando all'interno dell'abitazione della vittima, infatti, gli agenti hanno trovato un secondo corpo senza vita, quello della moglie dell'uomo.

Stando alle prime ricostruzioni la donna, che pare soffrisse di demenza senile, sarebbe stata strangolata dal marito poco prima che quest'ultimo si togliesse la vita, saltando dal balcone di casa.

Si tratterebbe quindi di un nuovo episodio di omicidio-suicidio, avvenuto sempre nella provincia di Modena dopo quello di Castelfranco Emilia dello scorso martedì 7 ottobre: anche in questo caso un pensionato aveva ucciso l'anziana moglie malata, affetta da Alzheimer, e si era poi lanciato da una finestra di casa, morendo sul colpo.