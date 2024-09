Si ribalta un barcone: 21 dispersi, 3 sono bimbi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una tragedia in mare. Un barcone carico di migranti è naufragato vicino a Lampedusa. La guardia costiera ha soccorso sette siriani che si trovavano su una barca capovolta. Risultano disperse 21 persone, fra cui tre bambini. I profughi sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, dopo essere sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

I superstiti raccontano di essere partiti in 28 dal porto di Sabratah in Libia il primo settembre e che l'incidente è avvenuto dopo un giorno di navigazione. Sarebbero quindi rimasti in mare per giorni, aggrappati alla barca capovolta, prima di essere soccorsi. Alcuni erano senza vestiti. «I superstiti del naufragio erano tutti molto provati, esausti e in uno stato di stress traumatico importante. Ci hanno detto di essere partiti dalla Libia il primo settembre e che molti compagni erano caduti in mare, ma i loro racconti erano confusi. Era difficile riuscire a instaurare un contatto, erano terribilmente sotto choc» è la testimonianza di un soccorritore dopo l'ennesimo naufragio al largo delle coste siciliane, a circa 10 miglia a sud-ovest di Lampedusa. I migranti sarebbero rimasti per giorni aggrappati al barchino e in acqua. «Uno di loro è stato portato via in sedia a rotelle» racconta chi era presente sul molo Favaloro. Nelle ricerche dei dispersi sono impegnati unità navali e un aereo Atr 42 della Guardia costiera. Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma ha allertato i centri di soccorso libico, maltese e tunisino. «I 7 sopravvissuti, accolti dal nostro team a Lampedusa, sono in condizioni critiche, molti hanno perso famigliari» scrive su X Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Unhcr. Un altro barchino di 6 metri, con a bordo 19 egiziani, libici, siriani e sudanesi, è stato bloccato da una motovedetta della guardia costiera. Anche questa imbarcazione sarebbe salpata dal porto libico di Sabratah.

Quello soccorso ieri è solo l'ultimo dei barconi che per tutta l'estate hanno tentato la traversata. Ad agosto sono arrivate sull'isola di Lampedusa, nell'hotspot di Contrada Imbriacola, 5.504 persone migranti (con 153 sbarchi) a fronte dei 19.911 ospiti registrarti nello stesso mese del 2023 (quando di sbarchi se ne registrarono 527). A renderlo noto è la Croce Rossa Italiana, che gestisce il centro di prima accoglienza di Lampedusa dal primo giugno dello scorso anno. Da allora sono state accolte complessivamente oltre 108mila persone, distribuite in quasi 2.600 sbarchi. Rispetto ad agosto 2023, i dati di agosto 2024 mostrano un calo degli arrivi del 72%, a conferma del trend dei mesi scorsi.

«C'è stato un calo significativo di arrivi di migranti ed è evidente che le politiche del Governo stanno funzionando - ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino

- Ma è necessario che l'Europa si occupi di quel che si dice da tanto tempo, ossia i canali umanitari per far viaggiare e arrivare in sicurezza queste persone, altrimenti si continueranno ad avere morti nel Mediterraneo».