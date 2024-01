Si salva da un incidente, ma viene investito: morto giovane di 26 anni

Dramma nel Napoletano, dove un giovane papà di 26 anni ha perso la vita restando coinvolto in due incidenti, il secondo, purtroppo, risultato fatale. A lasciare la sua famiglia è Emanuele Esposito, rimasto ucciso sull'autostrada A1, a poca distanza dall'uscita di Caserta Nord. Il suo, purtroppo, è stato un tragico incidente davvero difficile da accettare.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 26enne originario di Tavernanova, una frazione di Casalnuovo di Napoli, stava percorrendo in auto un tratto della A1 (Roma-Napoli), quando, quasi raggiunta l'uscita autostradale di Caserta Nord, ha perso il controllo del proprio mezzo, che ha sbandato, andando a impattare contro il guardrail, fino a ribaltarsi. Un incidente molto serio al quale, tuttavia, il giovane è fortunatamente riuscito a scampare. Nonostante lo choc, infatti, Emanuele era ancora cosciente e, ripresosi dallo spavento, ha cercato di uscire dal mezzo per chiedere aiuto.

A quel punto, però, la tragedia. Subito dopo essere uscito dall'abitacolo della sua auto, il giovane è stato investito e preso in pieno da un'auto e da un camion che stavano percorrendo la carreggiata. Per lui non c'è stato scampo.

Le indagini

Sul posto gli agenti della polizia stradale, i vigili de fuoco e gli operatori sanitari del 118, accorsi in ambulanza. Inutile l'intervento dei soccorsi, per il 26enne era troppo tardi ed è stato possibile soltanto constatare il decesso. La circolazione è stata interrotta per consentire alle autorità preposte di effettuare i rilievi del caso, che saranno fondamentale nel proseguire delle indagini. Al momento, infatti, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Ancora ignote le cause che hanno portato alla perdita del controllo dell'auto guidata da Emanuele.