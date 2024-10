"Vivi per miracolo". Infermieri del 118 presi a martellate in testa nel Salernitano

L'autista dell'ambulanza dopo essere stato medicato al pronto soccorso

Non dimenticheranno facilmente la drammatica esperienza vissuta in piena notte, mentre svolgevano regolarmente il loro lavoro. Un infermiere e l'autista dell'ambulanza del 118 sono stati aggrediti a colpi di martellate a Vallo della Lucania, nel Salernitano, dove erano intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso. L'aggressore, un 30enne pregiudicato agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri. A raccontare la vicenda al Corriere del Mezzogiorno sono stati gli stessi protagonisti della disavventura, l'uomo alla guida dell'ambulanza, Corrado Correale, e l'operatore sanitario Andrea Cattalini.

I fatti

Il pregiudicato, in serata, ha chiamato il 118 dicendo di stare male. Giunti sul posto l'infermiere e l'autista hanno trovato l'uomo che si contorceva sul pavimento in preda agli spasmi. Nella stanza erano presenti anche i figli piccoli. Con grande difficoltà gli operatori sanitari sono riusciti a caricare il paziente sull'ambulanza e l'hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Poco dopo lo hanno raggiunto un nutrito gruppo di familiari che, senza apparenti motivi, hanno aggredito verbalmente i medici di turno e hanno distrutto alcune apparecchiature presenti nel reparto d'urgenza. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Sembrava fosse finita là, dopo le dimissioni del 30enne, ma il peggio doveva ancora arrivare.

La seconda richiesta di soccorso

A distanza di due ore, il pregiudicato ha chiamato nuovamente il 118 e, a quel punto, gli stessi operatori sanitari che erano intervenuti in precedenza hanno richiesto la scorta delle forze dell'ordine. "Ci hanno riposto che potevamo andare - ha raccontato l'infermiere Cattalini - e che poi qualcuno ci avrebbe raggiunti. Siamo arrivati all’indirizzo: io e Corrado (l’autista dell’ambulanza, ndr) abbiamo trovato il portone aperto, ci siamo incamminati per le scale e una volta giunti sul pianerottolo, siamo stati improvvisamente aggrediti dal 30enne che brandiva un grosso martello" . L'aggressione è stata molto violenta. "Siamo vivi per miracolo. Ci ha colpiti più volte a martellate - ha continuato l'operatore sanitario - di quelli che i muratori utilizzano per abbattere le pareti. Sono caduto a terra, forse ho perso anche i sensi. Non ricordo. È stato qualcosa di terribile, ho davvero temuto per la mia vita. Sembrava di essere in una fiction, ma purtroppo era tutto reale. Io e il mio collega siamo stati aggrediti senza motivo, eravamo lì per aiutare" .

L'arrivo dei carabinieri