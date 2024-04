Sinistra e 5 Stelle rispondono picche, il progetto politico non va in porto: il "flop" di Montanari

Ascolta ora: "Sinistra e 5 Stelle rispondono picche, il progetto politico non va in porto: il "flop" di Montanari"

Aveva presentato il suo progetto civico come alternativa al centrodestra e al Pd, strizzando l'occhio al Movimento 5 Stelle e agli esponenti della sinistra fiorentina. Da entrambe le parti però, stando a quanto riportato dalla stampa toscana, alla fine avrebbero risposto picche. E Tomaso Montanari, dopo giorni di riflessione, ha scelto di fare un passo indietro: l'Associazione 11 Giugno, da lui stesso lanciata pochi mesi fa in vista delle prossime elezioni comunali di Firenze, non presenterà una lista. A rendere noto il naufragio del progetto è stato lo stesso rettore dell'Unistrasi sui social, accusando i potenziali alleati per non essere riusciti a trovare un'intesa che a suo dire appariva possibile. "Avevamo un bellissimo progetto, e nomi autorevoli - si legge inoltre in una nota dell'associazione riportata dal quotidiano Il Tirreno - c'erano due condizioni: che il Movimento 5 Stelle prendesse atto che anche a Firenze il Pd non presenta alcun elemento di discontinuità rispetto alle politiche adottate dalle giunte Renzi e Nardella e che Firenze città aperta, Sinistra progetto comune, Firenze democratica e altre realtà accettassero di stare insieme".

Nessuna delle due condizioni si è evidentemente verificata. Montanari, con la sua azione, mirava a costruire una sorta di "terzo polo" alternativo raccogliendo le forze progressiste più a sinistra del Pd, pur senza allontanarsi troppo dall'ambito del civismo. Un piano che, nonostante i vari confronti, non è andato in porto perché ognuno dei principali interlocutori ha presentato una propria formazione: Montanari ha così visto defilarsi fra gli altri l'ex-assessore Pd Cecilia Del Re, l'attuale candidato della sinistra extra-Pd Dimitrj Palagi e i 5 Stelle. Lo storico dell'arte, che non avrebbe comunque corso per la poltrona di primo cittadino, aveva a quanto pare lanciato gli ultimi appelli in chiave elettorale proprio ai grillini, dai quali non sarebbero tuttavia arrivate risposte convinte.