Cgil e Anpi attaccano il centro commerciale: "Il 25 aprile non si lavora"

Uno slogan "a tema" pubblicato su alcuni manifesti pubblicitari affissi nella provincia di Firenze, per reclamizzare l'apertura straordinaria della galleria commerciale in occasione del 25 aprile. La Cgil ha però detto "no" scagliandosi con forza (supportata dall'Anpi) contro l'iniziativa, al punto da scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E la direzione del centro commerciale "I Gigli" di Campi Bisenzio (una cittadina dell'hinterland fiorentino) si è quindi vista costretta nelle scorse ore a fare retromarcia, rimuovendo i cartelloni in questione. Continuano insomma gli attacchi delle forze di sinistra al mondo del commercio: pochi giorni fa l'Anpi di Bologna si era scagliata contro i commercianti che hanno deciso di non abbassare la saracinesca durante le celebrazioni di dopodomani, dopo che l'amministrazione PD guidata dal sindaco Matteo Lepore aveva disposto con un'ordinanza la chiusura anticipata alle 19.30 degli esercizi commerciali della zona di via del Pratello.

Cgil Firenze scrive al presidente Mattarella

E ieri, la Cgil di Firenze e le sezioni di Prato e di Firenze dell'Anpi se la sono presa con I Gigli a causa del manifesto pubblicitario utilizzato per pubblicizzare l'apertura dei negozi all'interno della galleria per la giornata di martedì. "Lo shopping è una liberazione" la frase ad effetto scelta per la campagna pubblicitaria, che il sindacato e l'associazione dei partigiani non hanno tuttavia gradito. “La Liberazione dal nazifascismo e tutto quello che ci sta dentro, dalla fine di Auschwitz agli scioperi del ’43 e ’44, non possono diventare uno slogan commerciale - la posizione della sigla sindacale, espressa in una nota pubblicata su Facebook - in quella Piana dove hanno sede i Gigli ci sono state stragi nazifasciste efferate. Provate a dire agli impiccati di Figline di Prato che lo shopping è una liberazione". Di più: Maurizio Magi, segretario della Filcams Cgil Firenze, ha scritto una lettera aperta al direttore del centro commerciale e al presidente Sergio Mattarella, per sollecitare la rimozione dei manifesti ed invitare tutti i commercianti a chiudere per l'intera giornata di martedì.

Il diktat di Cgil e Anpi ai centri commerciali