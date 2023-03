Delirio in chiesa: sniffa coca davanti all'altare

Ha sniffato cocaina all'interno di un edificio religioso di Orbetello, in provincia di Grosseto. Si è anche ripreso con lo smartphone e poi ha caricato il video su TikTok. Un filmato che in poco tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, diventando virale sul web, ma comportando anche delle inevitabili conseguenze per il responsabile del gesto: l'uomo, infatti, rischia ora di essere condannato al pagamento di una multa decisamente salata per il realo di vilipendio alla religione.

Il video in chiesa

Pur non essendo in programma alcuna celebrazione religiosa, la chiesa era aperta come ogni giorno per consentire ai fedeli di raccogliersi in preghiera anche al di fuori degli orari delle messe. Approfittando di questa situazione, così come del fatto che nell'istante in cui era entrato nell'edificio non ci fosse nessun altro, il responsabile ha dunque deciso di mettere in scena quanto aveva evidentemente programmato in precedenza.

L'uomo, che stando a quanto riferito da La Nazione sarebbe un senza fissa dimora, ha quindi preparato una striscia di cocaina su una delle panche della chiesa. "Wow" , ha commentato dopo avere sniffato lo stupefacente e ripreso l'altare dell'edificio religioso. Il video registrato all'interno della chiesa ha iniziato a girare dapprima nelle chat di WhatsApp e poi è stato caricato su TikTok diffondendosi a macchia d'olio nell'intero web. Nella seconda parte della registrazione, invece, il responsabile sembra rivolgersi a qualcuno in particolare, anticipando i suoi programmi per le prossime settimane e concludendo il video con il gesto di una sniffata di cocaina.

Il responsabile

Ciò che, presumibilmente, il protagonista della vicenda non aveva valutato, è che il filmato si potesse diffondere in modo così rapido e che qualcuno potesse quindi riconoscerlo. Nelle parti iniziali del filmato si può notare anche il cane dell'uomo, ripreso mentre si aggira tra le panche della chiesa. Non solo. Il responsabile ha anche ripreso se stesso. Si tratterebbe di un senzatetto originario del Piemonte il quale, stando a quanto riferito dal quotidiano toscano, solo di recente si è trasferito a Orbetello.

Il gesto ha scatenato un fiume di polemiche, in particolar modo tra i religiosi, che hanno chiesto alle autorità di prendere dei provvedimenti nei confronti del responsabile. Quest'ultimo rischia ora di subire una condanna per il reato di vilipendio alla religione, per la quale potrebbe essere condannato a pagare una sanzione di 5mila euro.