Soffre di demenza e non è autonomo ma l’Asl non gli riconosce l’indennità

A raccontare la sua storia al quotidiano la Repubblica è la sorella, 75 anni, due anni più grande del familiare che si sarebbe visto negare un sacrosanto diritto, date le sue precarie condizioni di salute. Il 73enne non è autonomo e non riesce a curarsi da solo poiché soffre di demenza medio-grave, ma la commissione dell’Asl gli ha negato l’indennità di accompagnamento. L’episodio è accaduto a Napoli e adesso la famiglia chiede che venga riformulato il giudizio da parte dei medici incaricati di verificare se una persona ha bisogno o meno del sostegno.

Il racconto della sorella del paziente

“Mio fratello – ha dichiarato la sorella dell’uomo affetto da demenza – riconosce me e i familiari, ma i buchi di memoria sono talmente importanti da ostacolare qualunque tipo di relazione sociale, tutto reso ancor più grave dalla difficoltà sempre maggiore ad esprimersi: lui non riesce a trovare le parole corrispondenti al pensiero, e resta lì, imbambolato, a guardare l’interlocutore” . In due anni, da quando l’uomo ha cominciato a manifestare i primi sintomi, la situazione è peggiorata notevolmente. Le funzioni cognitive si sono inesorabilmente deteriorate, tanto da non renderlo più autonomo. “Ha perso completamente la cognizione di tutto quello che è necessario fare durante la giornata – ha aggiunto la donna – preoccuparsi delle pulizie e dell’igiene personale, occuparsi della spesa e cucinare” .

La decisione dell’Asl