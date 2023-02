"Volevo spaventare i ladri". Spara in aria con il fucile: anziano denunciato

Avrebbe esploso alcuni colpi di fucile in aria, a suo dire per intimidire gli eventuali ladri a seguito dei furti verificatisi negli ultimi tempi nel Comune in provincia di Perugia nel quale vive. La sua versione non ha però convinto del tutto le forze dell'ordine, che dopo la denuncia hanno provveduto a sequestrargli i fucili da lui regolarmente detenuti. Protagonista della vicenda che sta facendo discutere nel capoluogo dell'Umbria (perlomeno sui social network) è un pensionato locale residente a Bettona (un paese dell'hinterland perugino) denunciato a piede libero alla procura per le ipotesi di reato di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Stando a quanto riportato dalla stampa umbra, l'episodio in questo sarebbe avvenuto nelle scorse ore, quando alcuni residenti avrebbero allertato i carabinieri a causa delle fucilate che di tanto in tanto venivano esplose.

Gli inquirenti pensavano inizialmente che gli spari fossero opera di qualche cacciatore spintosi oltre la boscaglia, prima che un altro residente dichiarasse di aver visto l'anziano sparare dal balcone della sua abitazione per poi rientrare nel suo appartamento come se nulla fosse. I militari dell'Arma si sono quindi recati dall'uomo e hanno provveduto ad interrogarlo, chiedendogli costo dell'accusa che gli veniva mossa. Il diretto interessato avrebbe risposto di aver sparato in aria a scopo di deterrenza, senza aver intenzione di colpire nessuno: preoccupato dai recenti atti predatori che si sarebbero concretizzati proprio in quella zona (a quanto pare un po' isolata rispetto al resto delle abitazioni) era a quanto pare convinto della presenza di alcuni ladri intenzionati ad effettuare un colpo ed avrebbe agito per spaventarli. Le indagini condotte dagli investigatori non avrebbero però riscontrato quest'ultima criticità: l'ipotesi è che l'anziano abbia agito in preda alla suggestione. Per il momento gli sono quindi state sequestrate le armi, insieme alle cartucce e al porto d'armi, informando la prefettura per le valutazioni di competenza.

